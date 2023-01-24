Эксперт рассказала о запахах тела при сахарном диабете

В интервью газете “Известия” врач напомнила, что при сахарном диабете в крови растёт уровень глюкозы, но она не расщепляется инсулином. В результате телу приходится вместо неё расщеплять жиры для получения энергии. В итоге накапливается ацетон, выводящийся через поры, от чего возникает специфический запах.