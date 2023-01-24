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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Эксперт рассказала о запахах тела при сахарном диабете

Сегодня, 11:50
Эндокринолог Мадина Шорова рассказала, что запах прелых яблок и ацетона может свидетельствовать о сахарном диабете.

В интервью газете “Известия” врач напомнила, что при сахарном диабете в крови растёт уровень глюкозы, но она не расщепляется инсулином. В результате телу приходится вместо неё расщеплять жиры для получения энергии. В итоге накапливается ацетон, выводящийся через поры, от чего возникает специфический запах. 

Косвенными признаками диабета, помимо запаха, являются тошнота и общая слабость.

Отмечается, что запах ацетона может говорить и о гиперфункции щитовидной железы, при которой также активно расщепляются белки и жиры, что сопровождается выделением ацетона. При этом человек начинает худеть при нормальном рационе, становится раздражительным. 

Наконец, пот пахнет ацетоном и у тех, кто злоупотребляет голоданием и безуглеродными диетами. В этом случае дефицит энергии, поступающей от расщепления углеводов, компенсируется расщеплением жировых тканей.

Врач советует при появлении запаха ацетона незамедлительно обращаться к специалистам, так как это может быть симптомом серьёзного заболевания.

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