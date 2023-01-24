Эксперт рассказала о запахах тела при сахарном диабете

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В интервью газете “Известия” врач напомнила, что при сахарном диабете в крови растёт уровень глюкозы, но она не расщепляется инсулином. В результате телу приходится вместо неё расщеплять жиры для получения энергии. В итоге накапливается ацетон, выводящийся через поры, от чего возникает специфический запах.
Косвенными признаками диабета, помимо запаха, являются тошнота и общая слабость.
Отмечается, что запах ацетона может говорить и о гиперфункции щитовидной железы, при которой также активно расщепляются белки и жиры, что сопровождается выделением ацетона. При этом человек начинает худеть при нормальном рационе, становится раздражительным.
Наконец, пот пахнет ацетоном и у тех, кто злоупотребляет голоданием и безуглеродными диетами. В этом случае дефицит энергии, поступающей от расщепления углеводов, компенсируется расщеплением жировых тканей.
Врач советует при появлении запаха ацетона незамедлительно обращаться к специалистам, так как это может быть симптомом серьёзного заболевания.