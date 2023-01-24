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Posted Сегодня, 20:26

Published Сегодня, 20:26

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Эксперт порекомендовал носить рюкзак на груди для исправления осанки

Сегодня, 20:26
Практически каждый человек предпочитает носить рюкзаки на спине, так как раньше именно таким образом они и носились. Однако сейчас стало известно, что, если перевесить рюкзак на грудь, у человека может исправиться осанка.

Как сообщает pravda.ru, иногда на городских улицах можно увидеть пешеходов, которые носят рюкзаки на груди. Ранее к ним относились с подозрением, считая их людьми со странностями или теми, кто хочет выделиться из толпы. Но физиотерапевт, эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко заявил, что такие граждане носят рюкзак правильно.

 

В эфире радиостанции “Говорит Москва” Бондаренко призвал слушателей по возможности носить рюкзак на груди и признался, что сам бы с удовольствием последовал такому совету. Он предлагает каждому попробовать потянуть себя вперед, чтобы понять, как сразу же активизируются мышцы спины, лопатки сводятся вместе, а сутулость бесследно исчезает.

 

Кроме того, эксперт рекомендует не носить сумки на плече, в крайнем случае – носить через грудь наискосок.

 

Доктор подчеркнул, что 90% случаев, когда одно плечо у человека постоянно находится выше другого, вызвано постоянным ношением сумок или пакетов на одном плече, локте или в одной руке, а также постоянным удерживанием в одной руке телефона. Если следить за тем, чтобы нагружать руки одинаково, осанка в скором времени восстановится.

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