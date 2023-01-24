Эксперт порекомендовал носить рюкзак на груди для исправления осанки

Posted Сегодня, 20:26
Published Сегодня, 20:26
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Как сообщает pravda.ru, иногда на городских улицах можно увидеть пешеходов, которые носят рюкзаки на груди. Ранее к ним относились с подозрением, считая их людьми со странностями или теми, кто хочет выделиться из толпы. Но физиотерапевт, эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко заявил, что такие граждане носят рюкзак правильно.
В эфире радиостанции “Говорит Москва” Бондаренко призвал слушателей по возможности носить рюкзак на груди и признался, что сам бы с удовольствием последовал такому совету. Он предлагает каждому попробовать потянуть себя вперед, чтобы понять, как сразу же активизируются мышцы спины, лопатки сводятся вместе, а сутулость бесследно исчезает.
Кроме того, эксперт рекомендует не носить сумки на плече, в крайнем случае – носить через грудь наискосок.
Доктор подчеркнул, что 90% случаев, когда одно плечо у человека постоянно находится выше другого, вызвано постоянным ношением сумок или пакетов на одном плече, локте или в одной руке, а также постоянным удерживанием в одной руке телефона. Если следить за тем, чтобы нагружать руки одинаково, осанка в скором времени восстановится.