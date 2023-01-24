Эксперт порекомендовал носить рюкзак на груди для исправления осанки

Как сообщает pravda.ru, иногда на городских улицах можно увидеть пешеходов, которые носят рюкзаки на груди. Ранее к ним относились с подозрением, считая их людьми со странностями или теми, кто хочет выделиться из толпы. Но физиотерапевт, эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко заявил, что такие граждане носят рюкзак правильно.