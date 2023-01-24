Два бойца ЧВК «Вагнер» из Омской области погибли в зоне спецоперации

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Как стало известно Городу55, в Тевризском районе Омской области простились с двумя бойцами ЧВК «Вагнер», которые погибли в зоне спецоперации на Украине.
В последний путь на родной земле проводили 42-летнего жителя деревни Ташетканы Хабира Мустафина, который погиб 28 ноября 2022 года в городе Артемовск (Бахмут) ,и 32-летнего Равия Хисамутдинова, жившего в деревне Байбы, получившего смертельное ранение в селе Белогоровка 2 декабря 2022 года.