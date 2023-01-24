Два бойца ЧВК «Вагнер» из Омской области погибли в зоне спецоперации

В последний путь на родной земле проводили 42-летнего жителя деревни Ташетканы Хабира Мустафина, который погиб 28 ноября 2022 года в городе Артемовск (Бахмут) ,и 32-летнего Равия Хисамутдинова, жившего в деревне Байбы, получившего смертельное ранение в селе Белогоровка 2 декабря 2022 года.