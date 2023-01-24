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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Два бойца ЧВК «Вагнер» из Омской области погибли в зоне спецоперации

Сегодня, 09:25
Фото: 1MI
Иллюстрация
Оба погибшие были выходцами из Тевризского района.

Как стало известно Городу55, в Тевризском районе Омской области простились с двумя бойцами ЧВК «Вагнер», которые погибли в зоне спецоперации на Украине.

В последний путь на родной земле проводили 42-летнего жителя деревни Ташетканы Хабира Мустафина, который погиб 28 ноября 2022 года в городе Артемовск (Бахмут) ,и 32-летнего Равия Хисамутдинова, жившего в деревне Байбы, получившего смертельное ранение в селе Белогоровка 2 декабря 2022 года.

#Василий Попов#Смерть#ЧП#ЧВК#Общество#Город#Спецоперация#Новости#Омск#Омская область#Россия#Тевризский район#Укрина
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