До 15 тысяч в месяц. Омичи стали больше тратить на вредные привычки

Больше половины опрошенных в Омской области признают, что нездоровый образ жизни нанёс вред их физическому и психологическому здоровью, а также качеству жизни. 35% респондентов пока не видят вреда для здоровья, но допускают, что это может случиться в будущем. И 10% уверены, что их образ жизни не принёс им никакого вреда и последствий не предвидится.