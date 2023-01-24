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Posted Сегодня, 02:21

Published Сегодня, 02:21

Modified Сегодня, 02:23

Updated Сегодня, 02:23

До 15 тысяч в месяц. Омичи стали больше тратить на вредные привычки

Сегодня, 02:21
Фото: 1MI
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Больше половины опрошенных в Омской области признают, что нездоровый образ жизни нанёс вред их физическому и психологическому здоровью.

За 2022 год у 13% жителей Омской области выросли расходы на покупку алкоголя, курительных принадлежностей, фаст-фуда. Ещё 38% в среднем тратят ту же сумму, что и раньше. Исследование провел сайт по поиску работы HeadHunter среди работающего населения. 

Треть опрошенных расходуют на свои вредные привычки от одной до пяти тысяч в месяц, еще 30% - не более 1 тысячи рублей, а 10% тратят от 6 до 15 тысяч рублей.

Среди тех омичей, кто признал, что не всегда ведёт здоровый образ жизни, наиболее частые виды вредных привычек: сидячий образ жизни\работы (35% респондентов); слишком много времени отводится соцсетям (22%); слишком много времени проводят за компьютером (18%); курение (15%); алкоголь и фаст-фуд (по 8%).

Больше половины опрошенных в Омской области признают, что нездоровый образ жизни нанёс вред их физическому и психологическому здоровью, а также качеству жизни. 35% респондентов пока не видят вреда для здоровья, но допускают, что это может случиться в будущем. И 10% уверены, что их образ жизни не принёс им никакого вреда и последствий не предвидится.

Названы наиболее вредные привычки жителей РФ за новогодним столом
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Алкоголь#Табак#Фастфуд
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