Александр Бурков пообщался с управленцами региона в формате «круглого стола»

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Пресс-служба правительства Омской области сообщила о прошедшем мероприятии, посвященном взаимодействию ветвей власти. На первой в своем роде командной сессии в формате «круглого стола» встретились представители регионального правительства, администраций муниципальных образований и города, а также депутаты заксобрания и горсовета.
«Мы должны отработать наше командное взаимодействие. За каждым из нас — интересы какой-либо отрасли, территории, жителей. Для меня важно, чтобы мы реально стали той командой, которая способна решать любые задачи у себя в регионе. Перед нами две ключевые цели — командообразование и выработка совместных решений в интересах жителей Омской области», — обозначил старт мероприятия Александр Бурков.
Участники общались в смешанных группах, каждый получил возможность выразить мнение по поводу того, в чем нуждается его район, округ или весь регион в целом. Также участники делились идеями, какие меры могут помочь развитию. Велись дискуссии, общение на известные темы в кругу людей с разным опытом и взглядами помогло посмотреть на проблемы региона под другим углом.
«Почему это важно? Потому что здесь у каждого руководителя органа власти или депутата, начиная, например, от небольшого Усть-Ишимского района, до таких крупных районов, как Омский или город Омск, за плечами свой жизненный и профессиональный опыт. И у каждого — свои проблемы, у каждого — своя боль, которую они несут от своих избирателей и населения. Надеемся, что сегодня будет предложен целый ряд таких интересных идей, которые позволят нам решить насущные проблемы», — прокомментировал зампредседателя заксобрания Александр Артемов.
Губернатор отметил, что 5 лет назад главной проблемой области были плохие дороги. Соцопросы показывали, что их состояние не устраивало около половины жителей. Сейчас показатели опросов улучшились вдвое, и, хотя тема не стоит уже так остро, для села она не теряет актуальности. К тому же, появились новые вызовы. И мероприятие как раз должно помочь представителям власти сформулировать перечень «острых» тем и попытаться найти командное решение.