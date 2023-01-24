Александр Бурков пообщался с управленцами региона в формате «круглого стола»

Губернатор отметил, что 5 лет назад главной проблемой области были плохие дороги. Соцопросы показывали, что их состояние не устраивало около половины жителей. Сейчас показатели опросов улучшились вдвое, и, хотя тема не стоит уже так остро, для села она не теряет актуальности. К тому же, появились новые вызовы. И мероприятие как раз должно помочь представителям власти сформулировать перечень «острых» тем и попытаться найти командное решение.