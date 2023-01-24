Александр Бурков и застройщик из Тюмени обсудили планы выхода на омский рынок

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Застройщик из Тюменской области намерен построить в пригороде Омска жилой комплекс с социальной, коммерческой и рекреационной инфраструктурой. Финансирование проекта комплексной жилой застройки будет осуществляться за счёт собственных и заёмных средств компании. С инвестором, компанией «Специализированный застройщик «Партнер-Строй», встретился губернатор Омской области Александр Бурков.
Проект жилого комплекса в Пушкинском сельском поселении предусматривает ввод 278 тысяч квадратных метров жилья. Численность его населения составит 10 тысяч человек. Объём вложений в реализацию проекта оценивается в 25 миллиардов рублей инвестиций. В конце 2022 года утверждена планировка территории. На площади почти 80 гектаров предусмотрено строительство как малоквартирных домов комфорт-класса до 4 этажей с подземным паркингом, так и домов стандарт-класса переменой этажности от 4 до 7 этажей. Старт работ запланирован на 2024 год.
Там же планируется строительство общеобразовательной школы на 1140 мест, двух детских садов на 250 и 260 мест, частной школы на 220 мест, а также общественного центра. Внутри микрорайона предусмотрен пешеходный бульвар и парк с зонами тихого и активного отдыха.
Александр Бурков поручил Министерству энергетики взять на контроль вопросы, касающиеся поставки ресурсов и обеспечения комплексной жилой застройки инженерной инфраструктурой.