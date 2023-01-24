Александр Бурков и застройщик из Тюмени обсудили планы выхода на омский рынок

Проект жилого комплекса в Пушкинском сельском поселении предусматривает ввод 278 тысяч квадратных метров жилья. Численность его населения составит 10 тысяч человек. Объём вложений в реализацию проекта оценивается в 25 миллиардов рублей инвестиций. В конце 2022 года утверждена планировка территории. На площади почти 80 гектаров предусмотрено строительство как малоквартирных домов комфорт-класса до 4 этажей с подземным паркингом, так и домов стандарт-класса переменой этажности от 4 до 7 этажей. Старт работ запланирован на 2024 год.