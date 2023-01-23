Взаимные претензии. Мэрия и омичи выясняют, как правильно убирать снег

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:00
Пресс-служба администрации Омска опубликовала обращение о том, что сдвигать кучи снега со своих участков на дороги — запрещено. Дорожники пожаловались на то, что сразу после уборки снега некоторые ИП и жители частного сектора сталкивают на очищенные дороги новый снег со своих территорий. Напомнили, что хозяйствующие субъекты обязаны расчищать 10 метров от здания самостоятельно и вывозить снег на специализированные полигоны. У владельцев частных домов радиус ответственности — 5 метров от участка.
В ответ омичи массово начали жаловаться в комментариях на то, что дорожники не всегда вовремя вывозят снег, сдвинутый к обочине и второстепенным участкам дороги. Также омичи сообщали адреса, по которым уборка снега вообще, по их наблюдениям, не производилась.
В сообществе «ЧП Омск» омичи пожаловались на горы снега на тротуаре улицы Суворова. Сообщают, что дорожники оставили счищенный с проезжей части сугроб на «радость» пешеходам, которым, чтобы добраться до остановки, приходится лезть через грязные глыбы.
Под жалобой омичи посоветовали кинуть еще немного снега, чтобы получилась горка. И покупать лодки, чтобы весной можно было добираться к остановке вплавь.
Такие отвалы вдоль дорог — привычное для омской зимы явление. Город55 тоже сфотографировал особенно удобные для пешеходов места с запыленными глыбами, которые явно полежали под выхлопами от автомобилей. Даже успел скопиться новый снег на проезжей части.
Народные тропы появляются и на таких горах, но тот первый, кто отваживается проторить дорожку — рискует попасть под колеса, оступившись на снежном булыжнике. А тот, у кого вообще нет навыков альпиниста — рискует еще больше.