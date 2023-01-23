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Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Взаимные претензии. Мэрия и омичи выясняют, как правильно убирать снег

Сегодня, 12:00
Фото: Город55

В омских соцсетях разгорелась битва на тему правильной уборки снега вдоль дорог

Мэрия обвинила нерадивых омичей в том, что те сталкивают снег после уборки улиц обратно на дорогу. Омичи же массово жалуются в соцсетях на невозможность ходить из-за гор снега вдоль проезжей части.

Пресс-служба администрации Омска опубликовала обращение о том, что сдвигать кучи снега со своих участков на дороги — запрещено. Дорожники пожаловались на то, что сразу после уборки снега некоторые ИП и жители частного сектора сталкивают на очищенные дороги новый снег со своих территорий. Напомнили, что хозяйствующие субъекты обязаны расчищать 10 метров от здания самостоятельно и вывозить снег на специализированные полигоны. У владельцев частных домов радиус ответственности — 5 метров от участка.

В ответ омичи массово начали жаловаться в комментариях на то, что дорожники не всегда вовремя вывозят снег, сдвинутый к обочине и второстепенным участкам дороги. Также омичи сообщали адреса, по которым уборка снега вообще, по их наблюдениям, не производилась.

Фото: скриншот сообщества Город Омск

В сообществе «ЧП Омск» омичи пожаловались на горы снега на тротуаре улицы Суворова. Сообщают, что дорожники оставили счищенный с проезжей части сугроб на «радость» пешеходам, которым, чтобы добраться до остановки, приходится лезть через грязные глыбы.

Под жалобой омичи посоветовали кинуть еще немного снега, чтобы получилась горка. И покупать лодки, чтобы весной можно было добираться к остановке вплавь.

Фото: скриншот сообщества ЧП Омск

Такие отвалы вдоль дорог — привычное для омской зимы явление. Город55 тоже сфотографировал особенно удобные для пешеходов места с запыленными глыбами, которые явно полежали под выхлопами от автомобилей. Даже успел скопиться новый снег на проезжей части.

Народные тропы появляются и на таких горах, но тот первый, кто отваживается проторить дорожку — рискует попасть под колеса, оступившись на снежном булыжнике. А тот, у кого вообще нет навыков альпиниста — рискует еще больше.

Фото: Город55
#Дарья Зыкова#Омск#Мэрия#Соцсети#Жалобы#УДХБ#Снег#Уборка снега#Общество#Город#Новости
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