Взаимные претензии. Мэрия и омичи выясняют, как правильно убирать снег

Пресс-служба администрации Омска опубликовала обращение о том, что сдвигать кучи снега со своих участков на дороги — запрещено. Дорожники пожаловались на то, что сразу после уборки снега некоторые ИП и жители частного сектора сталкивают на очищенные дороги новый снег со своих территорий. Напомнили, что хозяйствующие субъекты обязаны расчищать 10 метров от здания самостоятельно и вывозить снег на специализированные полигоны. У владельцев частных домов радиус ответственности — 5 метров от участка.