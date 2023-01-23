Врач опроверг вред от газовых плит для астматиков

Газовые плиты не несут риски и для тех, кто уже болеет астмой. Об этом пишет NEWS.ru.

Овечкин оценил статью Bloomberg, в которой рассказывается о корреляции между числом страдающих от астмы среди лиц не достигших 18 лет, наличием в доме газовой плиты и побочных продуктов горения.