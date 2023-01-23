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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Врач опроверг вред от газовых плит для астматиков

Сегодня, 11:36
Газовые плиты не способствуют появлению астмы у людей, заявил пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Газовые плиты не несут риски и для тех, кто уже болеет астмой. Об этом пишет NEWS.ru.
Овечкин оценил статью Bloomberg, в которой рассказывается о корреляции между числом страдающих от астмы среди лиц не достигших 18 лет, наличием в доме газовой плиты и побочных продуктов горения.

Представленные научные данные свидетельствуют, что применение газа для приготовления еды в домах повышает риск возникновения астмы на 42%. Вероятность появления хронической астмы увеличивается на 24%.

Пульмонолог заявил, что в данном исследовании может присутствовать подмена факторов. В здравоохранении Российской Федерации отсутствует понятие хроническая астма.

Вячеслав Овечкин подчеркнул, что у него нет информации о рисках, которые несут газовые плиты для появления бронхиальной астмы. Надо разбираться в методике проведения этого исследования. В российской медицине присутствует лишь понятие бронхиальная астма. Бывают приступы бронхиальной астмы как острое состояние. Понятия хроническая астма в России не нет.

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