Врач опроверг вред от газовых плит для астматиков

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Газовые плиты не несут риски и для тех, кто уже болеет астмой. Об этом пишет NEWS.ru.
Овечкин оценил статью Bloomberg, в которой рассказывается о корреляции между числом страдающих от астмы среди лиц не достигших 18 лет, наличием в доме газовой плиты и побочных продуктов горения.
Представленные научные данные свидетельствуют, что применение газа для приготовления еды в домах повышает риск возникновения астмы на 42%. Вероятность появления хронической астмы увеличивается на 24%.
Пульмонолог заявил, что в данном исследовании может присутствовать подмена факторов. В здравоохранении Российской Федерации отсутствует понятие хроническая астма.
Вячеслав Овечкин подчеркнул, что у него нет информации о рисках, которые несут газовые плиты для появления бронхиальной астмы. Надо разбираться в методике проведения этого исследования. В российской медицине присутствует лишь понятие бронхиальная астма. Бывают приступы бронхиальной астмы как острое состояние. Понятия хроническая астма в России не нет.