Вице-спикер Госдумы России Чернышов предлагает ввести «Часы мужества» в школах

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Чернышов проинформировал о том, что в начале текущего года в одной из школ Ингушетии провели “Час мужества”, который был приурочен к 80-летию со дня рождения генерал-майора авиации Суламбека Осканова. Вице-спикер Госдумы предложил распространить эту практику, пишет Общественная служба новостей.
Например, это может быть ежемесячный урок на тему “Разговоры о важном”. Таким образом, дети будут узнавать о подвигах героев России, пояснил Чернышов.
Напомним, генерал-лейтенант Виктор Соболев ранее предложил возродить в школах курсы начальной военной подготовки.