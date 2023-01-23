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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Вице-спикер Госдумы России Чернышов предлагает ввести «Часы мужества» в школах

Сегодня, 09:05
Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов выступил с инициативой о введении «Часов мужества» в школах. Парламентарий озвучил свое предложение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.

Чернышов проинформировал о том, что в начале текущего года в одной из школ Ингушетии провели “Час мужества”, который был приурочен к 80-летию со дня рождения генерал-майора авиации Суламбека Осканова. Вице-спикер Госдумы предложил распространить эту практику, пишет Общественная служба новостей.

Например, это может быть ежемесячный урок на тему “Разговоры о важном”. Таким образом, дети будут узнавать о подвигах героев России, пояснил Чернышов.

Напомним, генерал-лейтенант Виктор Соболев ранее предложил возродить в школах курсы начальной военной подготовки.

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