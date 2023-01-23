Вице-спикер Госдумы России Чернышов предлагает ввести «Часы мужества» в школах

Чернышов проинформировал о том, что в начале текущего года в одной из школ Ингушетии провели “Час мужества”, который был приурочен к 80-летию со дня рождения генерал-майора авиации Суламбека Осканова. Вице-спикер Госдумы предложил распространить эту практику, пишет Общественная служба новостей.