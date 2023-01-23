В Сибири сосед держит в страхе весь подъезд и нападает с ножом на полицейских

Соседи уже несколько раз обращались в полицию и вызывали участкового, но все безрезультатно. Галина объясняет, что ее сосед 3 дня пьет, а 3 дня работает. В момент запоя мужчина ведет себя неуправляемо и нападает с ножом на сотрудников полиции. Каждый раз дебошир отделывается мелким хулиганством, а после угрожает Галине и высыпает мусор ей под дверь. Также у него живет собака, которую он часто избивает.