В Сибири сосед держит в страхе весь подъезд и нападает с ножом на полицейских

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Местная жительница Новокузнецка систематически вызывает полицию из-за неадекватных выходок соседа. Мужчина мешает спать и стучит в двери в любое время суток, об этом сообщает горожанка Галина Б. корреспонденту Сибдепо.
Соседи уже несколько раз обращались в полицию и вызывали участкового, но все безрезультатно. Галина объясняет, что ее сосед 3 дня пьет, а 3 дня работает. В момент запоя мужчина ведет себя неуправляемо и нападает с ножом на сотрудников полиции. Каждый раз дебошир отделывается мелким хулиганством, а после угрожает Галине и высыпает мусор ей под дверь. Также у него живет собака, которую он часто избивает.
На новые вызовы полиция уже не приезжает. Последнее заявление до сих пор на рассмотрении.
У мужчины в квартире антисанитария и клопы, которые попадают в остальные квартиры.
«Так жить невозможно. Я выставила квартиру на продажу», — говорит Галина.
Обращения в прокуратуру и к властям Кузбасса не дали результатов. 22 января Галина даже вызывала психиатров.
«В автомобиле скорой помощи сидели три медика из психиатрической больницы. Сосед вышел к ним со своей устрашающей собакой, сказал, что он нормальный и ушёл. А врачи уехали», — рассказала Галина.
Редакция Сибдепо направила запрос о стадии рассмотрения дела Галины. Юрист советует в случае бездействия правоохранительных органов обратиться с жалобой в прокуратуру.