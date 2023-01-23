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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

В Сибири сосед держит в страхе весь подъезд и нападает с ножом на полицейских

Сегодня, 09:53
Фото: Город55
Соседи вызывали участкового, обращались в Росгвардию и прибегали к психиатрической бригаде.

Местная жительница Новокузнецка систематически вызывает полицию из-за неадекватных выходок соседа. Мужчина мешает спать и стучит в двери в любое время суток, об этом сообщает горожанка Галина Б. корреспонденту Сибдепо.

Соседи уже несколько раз обращались в полицию и вызывали участкового, но все безрезультатно. Галина объясняет, что ее сосед 3 дня пьет, а 3 дня работает. В момент запоя мужчина ведет себя неуправляемо и нападает с ножом на сотрудников полиции. Каждый раз дебошир отделывается мелким хулиганством, а после угрожает Галине и высыпает мусор ей под дверь. Также у него живет собака, которую он часто избивает.

На новые вызовы полиция уже не приезжает. Последнее заявление до сих пор на рассмотрении.

У мужчины в квартире антисанитария и клопы, которые попадают в  остальные квартиры.

«Так жить невозможно. Я выставила квартиру на продажу», — говорит Галина.

Обращения в прокуратуру и к властям Кузбасса не дали результатов. 22 января Галина даже вызывала психиатров.

«В автомобиле скорой помощи сидели три медика из психиатрической больницы. Сосед вышел к ним со своей устрашающей собакой, сказал, что он нормальный и ушёл. А врачи уехали», — рассказала Галина.

Редакция Сибдепо направила запрос о стадии рассмотрения дела Галины. Юрист советует в случае бездействия правоохранительных органов обратиться с жалобой в прокуратуру.

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#Ксения Карагодина#Полиция#Угрозы#Новости#Омск#Омская область#Россия
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