Головные боли и бессонница. В середине недели в Омскую область придут магнитные бури

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения предупредили жителей Омской области о надвигающейся магнитной буре. Она ожидается в четверг 26 января. К пятнице буря уже закончится, однако магнитосфера еще пару суток останется возбужденной.