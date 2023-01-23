Головные боли и бессонница. В середине недели в Омскую область придут магнитные бури

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения предупредили жителей Омской области о надвигающейся магнитной буре. Она ожидается в четверг 26 января. К пятнице буря уже закончится, однако магнитосфера еще пару суток останется возбужденной.
У метеозависимых людей магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.
Об аномалиях погоды в регионе также сегодня рассказали в Гидрометцентре России. Температура в Омской области повысится выше климатической нормы на 8-10 градусов.