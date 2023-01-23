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Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Головные боли и бессонница. В середине недели в Омскую область придут магнитные бури

Сегодня, 05:31
Фото: Город55
Погодные явления могут вызвать недомогания у метеозависимых людей.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения предупредили жителей Омской области о надвигающейся магнитной буре. Она ожидается в четверг 26 января. К пятнице буря уже закончится, однако магнитосфера еще пару суток останется возбужденной. 

У метеозависимых людей магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления. 

Об аномалиях погоды в регионе также сегодня рассказали в Гидрометцентре России. Температура в Омской области повысится выше климатической нормы на 8-10 градусов.

Аномальное потепление ждут в Омской области
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Погода#Магнитная буря
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