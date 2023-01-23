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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В Росстате рассказали, на какие средства живут омичи

Сегодня, 13:29
Фото: Город55
Воздержались от огласки своих доходов 211 тысяч человек.

В ходе Всероссийской переписи населения в 2021 удалось получить данные у омичей об их источниках доходов, об этом сообщает Росстат.

Данные говорят, что источником  дохода  у 683 тысяч людей является зарплата, из них для 653 тысяч человек это единственный источник для проживания. На пособия и пенсии в городе живет 606 тысяч человек, где треть из них пенсионеры. 423 тысячи горожан находятся на иждивении, где половина из них несовершеннолетние.

31,5 тысяч студентов получают стипендию, где для 21 тысячи из них это единственный доход. Около 30 тысяч омичей имеют доход от своего бизнеса, где для 90% предпринимателей это единственный способ дохода.

Один источник дохода имеет 81% омичей. У 14% жителей два способа заработка. Также есть и те, кто трудится целыми днями на нескольких работах, отмечают в  Росстате.

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#Ксения Карагодина#Анализ#Аналитика#Общество#Город#Заработок#Новости#Омск#Омская область#Россия
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