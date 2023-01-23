В Росстате рассказали, на какие средства живут омичи

Данные говорят, что источником дохода у 683 тысяч людей является зарплата, из них для 653 тысяч человек это единственный источник для проживания. На пособия и пенсии в городе живет 606 тысяч человек, где треть из них пенсионеры. 423 тысячи горожан находятся на иждивении, где половина из них несовершеннолетние.