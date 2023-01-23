В Омской области в ДТП погибла 37-летняя женщина после столкновения с грузовиком

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Сегодня, 23 января, около 9 часов утра в в дежурную часть ОМВД России по Калачинскому району поступило сообщение о смертельном ДТП.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля Volkswagen, 37-летняя женщина, ехала по трассе Челябинск-Новосибирск. В районе 890 километра она выехала на встречку и столкнулась с большегрузом Scania. Судя по фотографии, предоставленной Госавтоинспекцией, от удара оба автомобиля улетели в кювет.
В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen скончалась на месте происшествия.
По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.