В Омской области в ДТП погибла 37-летняя женщина после столкновения с грузовиком

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля Volkswagen, 37-летняя женщина, ехала по трассе Челябинск-Новосибирск. В районе 890 километра она выехала на встречку и столкнулась с большегрузом Scania. Судя по фотографии, предоставленной Госавтоинспекцией, от удара оба автомобиля улетели в кювет.



В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen скончалась на месте происшествия.

По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.