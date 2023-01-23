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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Красноярске осужден экс-председатель управляющей компании за кражу денег жильцов

Сегодня, 09:54
И Красноярска отправится в колонию укравший у жильцов больше 91 миллиона рублей бывший председатель ЗАО ПСК «Союз».

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, суд признал его виновным в растрате, которую тот совершил в 2015 — 2017 годах.

Эти деньги поступали от собственников домов в виде оплаты коммунальных услуг. Их должны были получить различные ресурсоснабжающие организации.

Такие большие деньги председатель УК потратил на свои цели. В том числе, за счет них были погашены долги перед его организацией по договорам займов. Виновным себя он не считает. В то же время, им был возмещен ущерб на сумму свыше 80 миллионов рублей.

Суд отправил его в колонию общего режима на три года. Приговор еще может быть обжалован.

 

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