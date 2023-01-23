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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В Кировском округе Омска начнется строительство детского сада на 250 мест

Сегодня, 11:54
Фото: Город55
Мэрия Омска выдала разрешение.

В Кировском округе одобрили строительство детского сада. В жилом квартале в границах улиц 22 Декабря, Граничная, 12 Декабря будет построен детский сад на 250 мест, об этом сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска.

Застройщиком выступит АО «Завод сборного железобетона № 6». Здание планируют построить трехэтажным. Общая площадь детского сада составит  5254,66 квадратных метров.

Проект дошкольного учреждения приобрел положительное заключение экспертизы проектной документации.

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#Ксения Карагодина#Строительство#Общество#Город#Дети#Новости#Омск#Омская область
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