В Кировском округе Омска начнется строительство детского сада на 250 мест

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Кировском округе одобрили строительство детского сада. В жилом квартале в границах улиц 22 Декабря, Граничная, 12 Декабря будет построен детский сад на 250 мест, об этом сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска.
Застройщиком выступит АО «Завод сборного железобетона № 6». Здание планируют построить трехэтажным. Общая площадь детского сада составит 5254,66 квадратных метров.
Проект дошкольного учреждения приобрел положительное заключение экспертизы проектной документации.