В ЕС потолок цен на газ посчитали риском для финансовой стабильности

Как пишет 360tv.ru, ссылаясь на Bloomberg, практика введения ценовых потолков может обусловить резкие и серьезные изменения в системе рыночных отношений. Кроме того, она может повлиять также и на схему функционирования рынков, равно как и на финансовую стабильность в целом.