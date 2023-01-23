В ЕС потолок цен на газ посчитали риском для финансовой стабильности

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Как пишет 360tv.ru, ссылаясь на Bloomberg, практика введения ценовых потолков может обусловить резкие и серьезные изменения в системе рыночных отношений. Кроме того, она может повлиять также и на схему функционирования рынков, равно как и на финансовую стабильность в целом.
Регулятор финансовых рынков Евросоюза считает, что санкции приведут к переходу на внебиржевой рынок. В этом случае, признали в ЕС, не идет и речи о ликвидности торгов.
С последствиями отказа от газа из России уже столкнулась Германия, попав в зависимость от Норвегии. Впрочем, запасы газа имеют границы, и в 2024 году, по прогнозам аналитиков, месторождение в норвежском Гронингене, которое считается одним из наиболее крупных точек добычи природного газа, будет закрыто.