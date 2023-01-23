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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

В ЕС потолок цен на газ посчитали риском для финансовой стабильности

Сегодня, 12:35
Фото: 1MI
Потолок цен на газ из России, начинающий действовать 15 февраля, станет причиной экономического кризиса. Об этом сообщили в Европейском управленим по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA).

Как пишет 360tv.ru, ссылаясь на Bloomberg, практика введения ценовых потолков может обусловить резкие и серьезные изменения в системе рыночных отношений. Кроме того, она может повлиять также и на схему функционирования рынков, равно как и на финансовую стабильность в целом.

Регулятор финансовых рынков Евросоюза считает, что санкции приведут к переходу на внебиржевой рынок. В этом случае, признали в ЕС, не идет и речи о ликвидности торгов.

С последствиями отказа от газа из России уже столкнулась Германия, попав в зависимость от Норвегии. Впрочем, запасы газа имеют границы, и в 2024 году, по прогнозам аналитиков, месторождение в норвежском Гронингене, которое считается одним из наиболее крупных точек добычи природного газа, будет закрыто.

#Экономика
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