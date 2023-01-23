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Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В два раза меньше рабочих. В Омской области затягивают строительство школы

Сегодня, 04:17
Фото: Министерство образования Омской области
Стройплощадку школы в Горьковском районе назвали самым проблемным строительным объектом.

Министр образования Омской области Татьяна Дернова сообщила о проблемах на строительной площадке в поселке Горьковское. Заместитель председателя регионального правительства посетила объект на минувшей неделе.

«На сегодняшний день это, пожалуй, самый проблемный объект. Нет единства между заказчиком объекта, организацией, ведущей строительный контроль, и генподрядчиком в нахождении конструктивных решений. Это серьезно влияет на темп организации работ. Ещё одна большая претензия к подрядчику — недостаточная численность работающих на объекте. Их в разные дни не более 60 человек, при нормативе 120, зафиксированном в проектной документации», — поделилась Татьяна Дернова.

Министр добавила, что от генподрядчика во вторник, 24 января, ждут «обещанные предложения по конструктивным решениям» на еженедельном штабе в Минстрое.

Школу на 550 мест в Горьковском строят в рамках национального проекта "Образование".  Подрядной организацией выступает ООО «СПК «Сибцентрострой». В начале прошлого года строители столкнулись с удорожанием материалов. Для продолжения строительства этой школы обновили проектно-сметную документацию и получили на нее положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость строительства увеличилась на 120 миллионов, до 678,2 миллионов рублей.

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#Евгений Игишев#Школа#Строительство#Общество#Омск#Омская область#Горьковский район
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