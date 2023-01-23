В два раза меньше рабочих. В Омской области затягивают строительство школы

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Министр образования Омской области Татьяна Дернова сообщила о проблемах на строительной площадке в поселке Горьковское. Заместитель председателя регионального правительства посетила объект на минувшей неделе.
«На сегодняшний день это, пожалуй, самый проблемный объект. Нет единства между заказчиком объекта, организацией, ведущей строительный контроль, и генподрядчиком в нахождении конструктивных решений. Это серьезно влияет на темп организации работ. Ещё одна большая претензия к подрядчику — недостаточная численность работающих на объекте. Их в разные дни не более 60 человек, при нормативе 120, зафиксированном в проектной документации», — поделилась Татьяна Дернова.
Министр добавила, что от генподрядчика во вторник, 24 января, ждут «обещанные предложения по конструктивным решениям» на еженедельном штабе в Минстрое.
Школу на 550 мест в Горьковском строят в рамках национального проекта "Образование". Подрядной организацией выступает ООО «СПК «Сибцентрострой». В начале прошлого года строители столкнулись с удорожанием материалов. Для продолжения строительства этой школы обновили проектно-сметную документацию и получили на нее положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость строительства увеличилась на 120 миллионов, до 678,2 миллионов рублей.