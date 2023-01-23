В два раза меньше рабочих. В Омской области затягивают строительство школы

Школу на 550 мест в Горьковском строят в рамках национального проекта "Образование". Подрядной организацией выступает ООО «СПК «Сибцентрострой». В начале прошлого года строители столкнулись с удорожанием материалов. Для продолжения строительства этой школы обновили проектно-сметную документацию и получили на нее положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость строительства увеличилась на 120 миллионов, до 678,2 миллионов рублей.