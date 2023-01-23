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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Благовещенске расследуют гибель маленькой девочки на реанимационном столе

Сегодня, 09:55
В Благовещенске Амурской области расследуют гибель маленькой девочки на реанимационном столе. Глава СК РФ лично проконтролирует ход расследования.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на AmurMash, в декабре у девочки после возвращения из сада поднялась температура и началась рвота.

В больнице девочке поставили капельницу и затем отправили домой. Дома у нее на руках появились огромные синяки. Но в больнице, по словам матери девочки, хирург ничего опасного не обнаружил.

Когда дома девочка стал задыхаться и стонать от боли, ее снова увезли в больницу. Ночью ее начало рвать с кровью. И утром она умерла на реанимационном столе.

Сейчас, пока расследуется уголовное дело, родители погибшего ребенка требуют уволить врача местной больницы.

 

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