В Благовещенске расследуют гибель маленькой девочки на реанимационном столе

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на AmurMash, в декабре у девочки после возвращения из сада поднялась температура и началась рвота.
В больнице девочке поставили капельницу и затем отправили домой. Дома у нее на руках появились огромные синяки. Но в больнице, по словам матери девочки, хирург ничего опасного не обнаружил.
Когда дома девочка стал задыхаться и стонать от боли, ее снова увезли в больницу. Ночью ее начало рвать с кровью. И утром она умерла на реанимационном столе.
Сейчас, пока расследуется уголовное дело, родители погибшего ребенка требуют уволить врача местной больницы.