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Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Появилось видео нападения верблюда-убийцы на сторожа омской турбазы

Сегодня, 08:51
Фото: Скрин с видео
На кадрах видно, что мужчина сам спровоцировал животное на агрессию.

В распоряжении Города55 появилось видео нападения верблюда на 51-летнего сторожа базы отдыха «Березка» в Тюкалинском районе.

На кадрах видно, как к мирно стоящему животному подходит работник базы, берет животное за поводья, после чего наносит ему один удар рукой по морде. Собственно, после этого действа верблюд и накинулся на сторожа.

Сторож сам спровоцировал животное на агрессию

Напомним, работник базы, которая принадлежит АО «ЗСЖБ № 6» омского застройщика Юрия Гуринова, получил открытую черепно-мозговую травму и политраму, был доставлен в «Тюкалинскую ЦРБ», где скончался в реанимации.

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Проверку по факту этого инцидента проводят в СКР по Омской области, а также в региональной прокуратуре.

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