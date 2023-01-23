Появилось видео нападения верблюда-убийцы на сторожа омской турбазы

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
В распоряжении Города55 появилось видео нападения верблюда на 51-летнего сторожа базы отдыха «Березка» в Тюкалинском районе.
На кадрах видно, как к мирно стоящему животному подходит работник базы, берет животное за поводья, после чего наносит ему один удар рукой по морде. Собственно, после этого действа верблюд и накинулся на сторожа.
Напомним, работник базы, которая принадлежит АО «ЗСЖБ № 6» омского застройщика Юрия Гуринова, получил открытую черепно-мозговую травму и политраму, был доставлен в «Тюкалинскую ЦРБ», где скончался в реанимации.
Проверку по факту этого инцидента проводят в СКР по Омской области, а также в региональной прокуратуре.