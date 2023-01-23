Потанин: «Норникель» меняет инвестиционные приоритеты

Владимир Потанин озвучил прогнозы о развитии «Норникеля» и всего промышленного комплекса в целом. Рассказывая о реализуемой программе роста, он подчеркнул, что тепла в Норильском промышленном районе производится приемлемое, даже избыточное количество, но производственные мощности нуждаются именно в электричестве. Ранее у компании уже были планы по замене турбин ТЭЦ на более современные, которые способны вырабатывать больше электричества и меньше пара. Но тогда зарубежные партнеры компании выступили против нововведений. Однако сейчас «Норникель» планирует воплотить собственный проект — при участии «Росатома» построить мини-АЭС в Норильске. Данные установки после 2030 года обеспечат преобладающую долю выработки электроэнергии по отношению к тепловой.