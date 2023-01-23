Потанин: «Норникель» меняет инвестиционные приоритеты

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Как сообщает kp.ru, за прошедшие 12 месяцев изменения логистических маршрутов, коррективы в расчетах, замедление и усложнение данных операций обернулись серьезным ростом оборотного капитала «Норникеля».
Потанин рассказал, что теперь в логистических схемах задействованы дружественные России государства, такие как Марокко и другие арабские страны, а также КНР. На работе компании новшества не отражаются напрямую, однако все же ограничивают ее возможности, включая и торговлю на традиционных для «Норникеля» рынках. Глава компании отметил, что удержать старые рынки, как и завоевать новые, сейчас становится труднее.
По словам Потанина, на данный момент проводится обновление инвестиционной политики компании. Максимальное внимание в новых реалиях будет уделено России, поиску новых перспектив на рынках дружественных государств.
Предприниматель отмечает, что парадигмы бизнеса, который делал акцент на полноценное включение в мировые цепочки создания продукта, технологии, в последние месяцы работы перестраиваются на развитие внутренней истории и привлечение дружественных стран и партнеров.
Изобретение и внедрение новых авторских технологий является одним из основных условий ведения бизнеса. Массовый уход из России зарубежных компаний послужил стимулом для развития собственных компетенций.
Владимир Потанин озвучил прогнозы о развитии «Норникеля» и всего промышленного комплекса в целом. Рассказывая о реализуемой программе роста, он подчеркнул, что тепла в Норильском промышленном районе производится приемлемое, даже избыточное количество, но производственные мощности нуждаются именно в электричестве. Ранее у компании уже были планы по замене турбин ТЭЦ на более современные, которые способны вырабатывать больше электричества и меньше пара. Но тогда зарубежные партнеры компании выступили против нововведений. Однако сейчас «Норникель» планирует воплотить собственный проект — при участии «Росатома» построить мини-АЭС в Норильске. Данные установки после 2030 года обеспечат преобладающую долю выработки электроэнергии по отношению к тепловой.