Поддельные газовики из Омска промышляют по Золотому кольцу

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Местные жители пожаловались в сообществе «Ярославль LIVE», что по городу ходят «омичи» под видом сотрудников газовой службы. В удостоверениях «омские» печати, договоры заключаются на омское юрлицо.
Поддельные газовики ходят по квартирам и втираются в доверие к ярославцам. У местной жительницы выманили 3500 рублей за замену шланга. Бдительные ярославцы засняли «газовиков» на видео. В удостоверениях, и впрямь, красуется «Омск» на свежей печати.
В комментариях люди подтвердили, что это не единичный случай: те же люди в форме газовиков то и дело объявляются в разных районах города. Ярославцы обеспокоены, не случится ли после визита такого «газовика» непоправимое.
Участковый после обращения просто посоветовал никому не открывать дверь, как сообщили жители в жалобе.