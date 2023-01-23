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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Поддельные газовики из Омска промышляют по Золотому кольцу

Сегодня, 05:56
Фото: 1MI
иллюстрация
Форму газовой службы «примерили» неизвестные мошенники, представляющиеся омичами.

Местные жители пожаловались в сообществе «Ярославль LIVE», что по городу ходят «омичи» под видом сотрудников газовой службы. В удостоверениях «омские» печати, договоры заключаются на омское юрлицо.

Поддельные газовики ходят по квартирам и втираются в доверие к ярославцам. У местной жительницы выманили 3500 рублей за замену шланга. Бдительные ярославцы засняли «газовиков» на видео. В удостоверениях, и впрямь, красуется «Омск» на свежей печати.

В комментариях люди подтвердили, что это не единичный случай: те же люди в форме газовиков то и дело объявляются в разных районах города. Ярославцы обеспокоены, не случится ли после визита такого «газовика» непоправимое.

Участковый после обращения просто посоветовал никому не открывать дверь, как сообщили жители в жалобе.

Фото: скриншот видео yaroslavllive
#Дарья Зыкова#Мошенники#Общество#Жалобы#Газовики#Пенсионеры#Новости#Омск#Ярославль
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