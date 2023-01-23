Пакистан остался без электричества из-за сбоя в системе

Некоторые сетевые станции Пешаварской и Исламабадской электроснабжающих компаний электроснабжение уже восстановили, следует из заявления руководителя профильного ведомства Хуррума Дастагира. По его словам, в зимние периоды в ночное время суток энергоблоки периодически отключают с целью сэкономить затраты на топливо.