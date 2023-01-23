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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Пакистан остался без электричества из-за сбоя в системе

Сегодня, 09:06
Министерство энергетики Республики Пакистан проинформировало о том, что электроэнергия отключена по всему государству с утра 23 января.

В Минэнерго сообщили, что снизилась системная частота Национальной сети, пишет Общественная служба новостей.

Некоторые сетевые станции Пешаварской и Исламабадской электроснабжающих компаний электроснабжение уже восстановили, следует из заявления руководителя профильного ведомства Хуррума Дастагира. По его словам, в зимние периоды в ночное время суток энергоблоки периодически отключают с целью сэкономить затраты на топливо.

Напомним, ранее стало известно о том, что Россия намерена обсудить с властями Пакистана вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что после 5 февраля будет детально рассмотрено соответствующее соглашение, находящееся сейчас на этапе разработки. 

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