Пакистан остался без электричества из-за сбоя в системе

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В Минэнерго сообщили, что снизилась системная частота Национальной сети, пишет Общественная служба новостей.
Некоторые сетевые станции Пешаварской и Исламабадской электроснабжающих компаний электроснабжение уже восстановили, следует из заявления руководителя профильного ведомства Хуррума Дастагира. По его словам, в зимние периоды в ночное время суток энергоблоки периодически отключают с целью сэкономить затраты на топливо.
Напомним, ранее стало известно о том, что Россия намерена обсудить с властями Пакистана вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что после 5 февраля будет детально рассмотрено соответствующее соглашение, находящееся сейчас на этапе разработки.