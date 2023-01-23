Онколог рассказал об источнике рака среди продуктов питания

В беседе с журналистами Pravda.Ru, эксперт пояснил, что россияне часто подолгу хранят какие-либо продукты в холодильнике. В результате на продуктах появляется грибок, который содержит в себе различные яды. Даже после термической обработки испорченный продукт остается опасным для человека, добавил Карасев.