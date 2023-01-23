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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Онколог рассказал об источнике рака среди продуктов питания

Сегодня, 12:28
Фото: pxhere.com
Как заявил врач-онколог, хирург Иван Карасев, те продукты, которые долго хранятся в холодильнике, могут стать источником развития рака.

В беседе с журналистами Pravda.Ru, эксперт пояснил, что россияне часто подолгу хранят какие-либо продукты в холодильнике. В результате на продуктах появляется грибок, который содержит в себе различные яды. Даже после термической обработки испорченный продукт остается опасным для человека, добавил Карасев.

Кроме того, специалист посоветовал ни в коем случае не пробовать вырезать плесень на испортившемся хлебе, и употреблять его в пищу. 

“Начавшие портиться продукты не годятся в пищу”, - подчеркнул Карасев.

По словам медика, грибы в организме человека снижают иммунитет и разрушают организм. В итоге человек может столкнуться со злокачественным процессом и онкологией, подытожил онколог.

 

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