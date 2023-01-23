Онколог рассказал об источнике рака среди продуктов питания

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В беседе с журналистами Pravda.Ru, эксперт пояснил, что россияне часто подолгу хранят какие-либо продукты в холодильнике. В результате на продуктах появляется грибок, который содержит в себе различные яды. Даже после термической обработки испорченный продукт остается опасным для человека, добавил Карасев.
Кроме того, специалист посоветовал ни в коем случае не пробовать вырезать плесень на испортившемся хлебе, и употреблять его в пищу.
“Начавшие портиться продукты не годятся в пищу”, - подчеркнул Карасев.
По словам медика, грибы в организме человека снижают иммунитет и разрушают организм. В итоге человек может столкнуться со злокачественным процессом и онкологией, подытожил онколог.