«Омскэлектро» вернуло на улицу Попова освещение, нарушенное нерадивым водителем

Внутри прогревочной машины установлен резервуар объемом в три кубометра, из него пар, разогретый до 180 градусов, подается по шлангу в полутораметровую трубу под давлением 10 атмосфер. Поэтому работать с этой техникой необходимо в специальном термоплаще и термомаске. По трубе пар направляется в грунт, который тут же размывается вокруг опоры. После этого бетонную конструкцию уже можно поднять краном.