«Омскэлектро» вернуло на улицу Попова освещение, нарушенное нерадивым водителем

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Девятиметровая бетонная опора устояла на месте за счет проводов и снега, однако получила серьезные повреждения. О случившемся сообщили в диспетчерскую службу «Омскэлектро», где оперативно отреагировали.
«По адресу Попова, 7 сегодня в ночь была сбита опора. На нее пришелся сильный удар и она, естественно, лопнула, ее покорежило. Сейчас убрали снег вокруг, подогнали прогревочную машину для того, чтобы освободить опору — она вмерзла в грунт. Мы отогреем ее паром, зафиксируем с помощью крана, затем снимем кабели, вынем опору и поставим на ее место новую. После смонтируем светильник и вернем все провода на место. Все виды работ выполним в течение 3-4 часов», — рассказал главный инженер «Омскэлектро» Дмитрий Поддубко, который выехал с бригадой на место аварии.
Чтобы устранить повреждение, понадобилось четыре спецмашины. Одна из них — паровая прогревочная установка. Таких в Омске всего две, и обе принадлежат «Омскэлектро». Благодаря этой технике, специалисты компании могут без лишнего шума и пыли вынуть поврежденную опору из промерзшего зимнего грунта. Это значительно облегчает работу и сокращает время на устранения аварии.
Внутри прогревочной машины установлен резервуар объемом в три кубометра, из него пар, разогретый до 180 градусов, подается по шлангу в полутораметровую трубу под давлением 10 атмосфер. Поэтому работать с этой техникой необходимо в специальном термоплаще и термомаске. По трубе пар направляется в грунт, который тут же размывается вокруг опоры. После этого бетонную конструкцию уже можно поднять краном.
Главный инженер «Омскэлектро» Дмитрий Поддубко призывает водителей быть более внимательными и аккуратными на дороге, чтобы не оставлять жителей целого микрорайона без наружного освещения. В данном случае поврежденная опора расположена рядом со школой № 95, детским садом № 116 и продовольственными магазинами.
«Лихачей у нас в городе хватает, многие ездят наперегонки или вовсе в нетрезвом состоянии. В среднем, каждую неделю мы меняем 2-3 опоры из-за подобных ситуаций. Бывают случаи, когда опоры оказываются прямо на автомобиле, который в нее врезался. В таком случае никто ее не передвигает. Мы оперативно выезжаем на место и устраняем аварию», — рассказал энергетик.
Сообщать о подобных повреждениях омичи могут как в дежурно-диспетчерскую службу «Омскэлектро», так и непосредственно в диспетчерскую участка наружного освещения по телефону +7 (3812) 37-26-66. Операторы принимают звонок, сообщают руководителю, а дальше бригада едет осматривать объект и определяет, какие виды работ нужно выполнить, чтобы ликвидировать аварию. Также периодически поврежденные опоры специалисты компании замечают при объезде территории. Эта работа проводится регулярно.