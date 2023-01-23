Оглашен приговор экс-главе омской полиции Быкову. Рассказываем, как это было

После небольшой вводной части судья Серебренников сразу перешел к резолютивной. С первых же строк итогового решения стало понятно, что суд проигнорировал доводы защиты, которая называла все доказательства по делу «откровенной туфтой». Евгений Быков был признан виновным по всем инкриминируемым пунктам и приговорен к 10 годам в колонии строгого режима со штрафом в 20.7 млн рублей. Помимо этого осужденного лишили звания полковника полиции, а также запретили в течение 6 лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных, государственных и муниципальных органах.