Оглашен приговор экс-главе омской полиции Быкову. Рассказываем, как это было

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Сегодня в Кировском суде Омска огласили приговор по громкому уголовному делу бывшего начальника городского УМВД Евгения Быкова, который оказался на скамье подсудимых по обвинению в особо крупном взяточничестве. По подсчетам силовиков, общая сумма незаконных презентов приблизилась к 7 млн рублей.
Зачитывать свой вердикт судья Максим Серебренников начал в 10:20 по омскому времени. К тому моменту небольшой зал № 2, где и прошли все 90 заседаний по этому делу, был забит под завязку представителями СМИ, как пишущей, так и снимающей направленности. Из близких Быкова на приговоре присутствовала только его дочь.
Евгений Быков, который на протяжении всего процесса довольно-таки лояльно относился к представителям прессы, общался с ними, предлагал взять у него интервью, а нередко укорял за предвзятость и однобокость, на этот раз повернулся к корреспондентам, операторам и фотографам спиной, а после и вовсе закрыл лицо капюшоном пуховика. Отметим, что в таком одеянии мы видели его впервые — ранее подсудимый всегда снимал верхнюю одежду.
После небольшой вводной части судья Серебренников сразу перешел к резолютивной. С первых же строк итогового решения стало понятно, что суд проигнорировал доводы защиты, которая называла все доказательства по делу «откровенной туфтой». Евгений Быков был признан виновным по всем инкриминируемым пунктам и приговорен к 10 годам в колонии строгого режима со штрафом в 20.7 млн рублей. Помимо этого осужденного лишили звания полковника полиции, а также запретили в течение 6 лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных, государственных и муниципальных органах.
Сразу после оглашения Евгений Быков ответил на вопрос судьи о понятности приговора, и все — больше он не проронил ни слова и проигнорировал все вопросы корреспондентов омских и федеральных СМИ.
Тем временем свою оценку приговору дали представители УФСБ по Омской области.
«Напомню, была оперативная информация, что Быков и бывший начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД по городу Омску Михаил Лебедев с января 2020 года по апрель 2021 года получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих структур за общее покровительство бизнесу. В апреле 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по Омской области совместно с коллегами из областного УМВД Быков был задержан с поличным при получении взятки в 300 тысяч рублей. При обысках в жилище Быкова и Лебедева были найдены деньги, полученные незаконным путем. Приговор считаем справедливым», — заявила Городу55 пресс-секретарь УФСБ по Омской области Ирина Руснак.
В СКР по Омской области добавили, что главная сложность в этом деле состояла в работе со свидетелями.
«Определенная сложность в этом деле состояла в работе со свидетелями: так, многие из них являлись действующими сотрудниками полиции, которые подчинялись непосредственно Евгению Ивановичу. Главными доказательствами по этому делу стали показания свидетелей, взяткодателей и посредников в передаче денег. Также большой массив состоял из результатов оперативно-розыскных мероприятий регионального УФСБ, а также заключения лингвистической экспертизы. В начале следствия Быков отказывался от дачи показаний, затем стал уверять, что его оговорили и дело в отношении него сфабриковано. После ознакомления с материалами дела обвиняемый и вовсе заявил, что, мол, да, он брал деньги от посредника Павлова, но планировал их использовать лишь на нужды УМВД по городу Омску, например на благоустройство», — пояснила следователь по особо важным делам 2-го отдела по ОВД СКР по Омской области Анна Селиверстова.
При этом гособвинитель по этому делу сообщила, что прокуратура еще изучит законность принятого решения по делу.
«В ходе следствия и суда смягчающих или отягчающих обстоятельств совершенных Быковым преступлений не установлено. Законность принятого судом решения будет дана после детального изучения приговора», — заверила гособвинитель Марина Денищенко.
Добавим, что решение суда еще не вступило в законную силу и у Евгения Быкова есть 10 дней на его обжалование. И, судя по всему, жалоба на вердик суда первой инстанции очень скоро пуступит в апелляцию.