Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Оглашен приговор экс-главе омской полиции Быкову. Рассказываем, как это было

Сегодня, 16:11
Фото: Город55
Судья Максим Серебренников зачитывает приговор

В следкоме и ФСБ высказались о приговоре бывшему начальнику омской полиции Быкову

Узнать позицию самого осужденного не удалось — после оглашения вердикта суда теперь уже бывший полковник полиции не проронил ни слова.

Сегодня в Кировском суде Омска огласили приговор по громкому уголовному делу бывшего начальника городского УМВД Евгения Быкова, который оказался на скамье подсудимых по обвинению в особо крупном взяточничестве. По подсчетам силовиков, общая сумма незаконных презентов приблизилась к 7 млн рублей.

Зачитывать свой вердикт судья Максим Серебренников начал в 10:20 по омскому времени. К тому моменту небольшой зал № 2, где и прошли все 90 заседаний по этому делу, был забит под завязку представителями СМИ, как пишущей, так и снимающей направленности. Из близких Быкова на приговоре присутствовала только его дочь.

Маленький зал с трудом вместил всех представителей СМИ
Фото: Город55

Евгений Быков, который на протяжении всего процесса довольно-таки лояльно относился к представителям прессы, общался с ними, предлагал взять у него интервью, а нередко укорял за предвзятость и однобокость, на этот раз повернулся к корреспондентам, операторам и фотографам спиной, а после и вовсе закрыл лицо капюшоном пуховика. Отметим, что в таком одеянии мы видели его впервые — ранее подсудимый всегда снимал верхнюю одежду.

После небольшой вводной части судья Серебренников сразу перешел к резолютивной. С первых же строк итогового решения стало понятно, что суд проигнорировал доводы защиты, которая называла все доказательства по делу «откровенной туфтой». Евгений Быков был признан виновным по всем инкриминируемым пунктам и приговорен к 10 годам в колонии строгого режима со штрафом в 20.7 млн рублей. Помимо этого осужденного лишили звания полковника полиции, а также запретили в течение 6 лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных, государственных и муниципальных органах.

Экс-начальник омской полиции Быков получил 10 лет колонии строгого режима
Узнать подробнее

Сразу после оглашения Евгений Быков ответил на вопрос судьи о понятности приговора, и все — больше он не проронил ни слова и проигнорировал все вопросы корреспондентов омских и федеральных СМИ.

Осужденный отказался общаться с прессой
Видео: Город55

Тем временем свою оценку приговору дали представители УФСБ по Омской области.

Пресс-секретарь УФСБ по Омской области Ирина Руснак
Видео: Город55
«Напомню, была оперативная информация, что Быков и бывший начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД по городу Омску Михаил Лебедев с января 2020 года по апрель 2021 года получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих структур за общее покровительство бизнесу. В апреле 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по Омской области совместно с коллегами из областного УМВД Быков был задержан с поличным при получении взятки в 300 тысяч рублей. При обысках в жилище Быкова и Лебедева были найдены деньги, полученные незаконным путем. Приговор считаем справедливым», — заявила Городу55 пресс-секретарь УФСБ по Омской области Ирина Руснак.

В СКР по Омской области добавили, что главная сложность в этом деле состояла в работе со свидетелями.

Следователь по ОВД СКР по Омской области Анна Селиверстова
Видео: Город55
«Определенная сложность в этом деле состояла в работе со свидетелями: так, многие из них являлись действующими сотрудниками полиции, которые подчинялись непосредственно Евгению Ивановичу. Главными доказательствами по этому делу стали показания свидетелей, взяткодателей и посредников в передаче денег. Также большой массив состоял из результатов оперативно-розыскных мероприятий регионального УФСБ, а также заключения лингвистической экспертизы. В начале следствия Быков отказывался от дачи показаний, затем стал уверять, что его оговорили и дело в отношении него сфабриковано. После ознакомления с материалами дела обвиняемый и вовсе заявил, что, мол, да, он брал деньги от посредника Павлова, но планировал их использовать лишь на нужды УМВД по городу Омску, например на благоустройство», — пояснила следователь по особо важным делам 2-го отдела по ОВД СКР по Омской области Анна Селиверстова.

При этом гособвинитель по этому делу сообщила, что прокуратура еще изучит законность принятого решения по делу.

Государственный обвинитель Марина Денищенко
«В ходе следствия и суда смягчающих или отягчающих обстоятельств совершенных Быковым преступлений не установлено. Законность принятого судом решения будет дана после детального изучения приговора», — заверила гособвинитель Марина Денищенко.

Добавим, что решение суда еще не вступило в законную силу и у Евгения Быкова есть 10 дней на его обжалование. И, судя по всему, жалоба на вердик суда первой инстанции очень скоро пуступит в апелляцию. 

#Взятка#Прокуратура#ФСБ#Следственный комитет#Коррупция#Приговор#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Омск#Омская область#Россия#Евгений Быков#Василий Попов#Видео
Подпишитесь
Суд отказался приостановить взыскание долга по налогам с банкротящегося «Омскгоргаза»
Сегодня, 09:16
Верблюда-убийцу из Омской области застрелили
Сегодня, 15:14
В два раза меньше рабочих. В Омской области затягивают строительство школы
Сегодня, 04:17
Кино, кальян, интим: что нового придумали мошенники для омичей
Сегодня, 05:17
В омском депкульте обсуждают сокращение количества премий одаренным детям
Сегодня, 11:16