Нейросеть нарисовала типичных покупателей омской «Пятёрочки»

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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Updated Сегодня, 14:52
Нейросеть на основе обезличенных данных о покупателях нарисовала покупателей «Пятёрочки». Типичным покупателем стала 43-летняя женщина, со средним чеком около 458 рублей. Также у 16% покупателей есть дети. И омичи в основном являются мясоедами, такие выводы сделал искусственный интеллект.
Обращение к ИИ было от программы лояльности «Х5 Клуб» и «Агентство Искусственного Интеллекта» для 67 регионов России.
Отбор проводился по следующим критериям: фотореалистичность, предпочтения в еде, этнические особенности каждого региона, а также соответствие возрасту и полу.