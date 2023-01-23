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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Нейросеть нарисовала типичных покупателей омской «Пятёрочки»

Сегодня, 14:50
Фото: «Х5 Клуб»
иллюстрация
Большинство омичей оказались мясоедами.

Нейросеть на основе обезличенных данных о покупателях нарисовала покупателей «Пятёрочки». Типичным покупателем стала 43-летняя женщина, со средним чеком около 458 рублей. Также у 16% покупателей есть дети. И омичи в основном являются мясоедами, такие выводы сделал искусственный интеллект.

Обращение к ИИ было от программы лояльности «Х5 Клуб» и «Агентство Искусственного Интеллекта» для 67 регионов России.

Отбор проводился по следующим критериям: фотореалистичность, предпочтения в еде, этнические особенности каждого региона, а также соответствие возрасту и полу.

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Статистика#Новости#Омск#Омская область#Россия
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