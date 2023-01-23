Нейросеть нарисовала типичных покупателей омской «Пятёрочки»

Нейросеть на основе обезличенных данных о покупателях нарисовала покупателей «Пятёрочки». Типичным покупателем стала 43-летняя женщина, со средним чеком около 458 рублей. Также у 16% покупателей есть дети. И омичи в основном являются мясоедами, такие выводы сделал искусственный интеллект.