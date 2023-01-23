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Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Не учебная тревога. В Омске из-за пожара эвакуировали 300 человек

Сегодня, 08:56
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске случился пожар в колледже профессиональных технологий на Левобережье

От пожара «пострадало» 300 студентов. Из-за эвакуации им придется догонять программу занятий.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила о пожаре в Омском колледже профессиональных технологий на Дианова. Сообщение о дыме на втором этаже заведения поступило в 13:29.

В 13:45 пожарные локализовали источник возгорания на площади 15 кв. м. Действовало  от МЧС 4 группы спасателей. В 13: 52 ликвидировали открытый огонь, к 14:30 полностью потушили.

Эвакуировались 300 человек, никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Напомним, вчера 5 пожарных автомобилей приехали на ложный вызов в омский отель из-за внезапно сработавшей сигнализации:

Скопление пожарных. Что произошло с омским отелем
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#Омск#Пожары#ГУ МЧС по Омской области#Эвакуация#Колледж#Студенты#Город#Происшествия#Новости#Дарья Зыкова
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