Не учебная тревога. В Омске из-за пожара эвакуировали 300 человек

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:57
Пресс-служба МЧС Омской области сообщила о пожаре в Омском колледже профессиональных технологий на Дианова. Сообщение о дыме на втором этаже заведения поступило в 13:29.
В 13:45 пожарные локализовали источник возгорания на площади 15 кв. м. Действовало от МЧС 4 группы спасателей. В 13: 52 ликвидировали открытый огонь, к 14:30 полностью потушили.
Эвакуировались 300 человек, никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются.
Напомним, вчера 5 пожарных автомобилей приехали на ложный вызов в омский отель из-за внезапно сработавшей сигнализации: