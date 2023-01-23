Москвичи стали активно приобретать жилье в Сочи и Петербурге

В 2022 году около 11,4 процентов заявок пришлось на населенные пункты Алтайского края. В целом в прошлом году количество заявок от москвичей на приобретение жилья в других российских субъектах по экстерриториальному принципу увеличилось на 65 процентов по сравнению с 2021 годом.