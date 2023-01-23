Москвичи стали активно приобретать жилье в Сочи и Петербурге

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Как рассказала эксперт по недвижимости Екатерина Никитина, 33,4 процента пришлось на покупку жилья в Сочи и Краснодаре, передает Общественная служба новостей.
10,1 процента москвичей отдали предпочтение Екатеринбургу, 7,8 процентов – Нижнему Новгород и 6,9 процентов – Туле.
В 2022 году около 11,4 процентов заявок пришлось на населенные пункты Алтайского края. В целом в прошлом году количество заявок от москвичей на приобретение жилья в других российских субъектах по экстерриториальному принципу увеличилось на 65 процентов по сравнению с 2021 годом.
Ранее СМИ сообщали, что стоимость аренды жилья в России к весне может увеличиться на 15 процентов.