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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Москвичи стали активно приобретать жилье в Сочи и Петербурге

Сегодня, 10:20
Санкт-Петербург стал самым востребованным городом при покупке квартир жителями столицы. На него пришлось 20,7 процентов в структуре межрегионального спроса.

Как рассказала эксперт по недвижимости Екатерина Никитина, 33,4 процента пришлось на покупку жилья в Сочи и Краснодаре, передает Общественная служба новостей.

10,1 процента москвичей отдали предпочтение Екатеринбургу, 7,8 процентов – Нижнему Новгород и 6,9 процентов – Туле.

В 2022 году около 11,4 процентов заявок пришлось на населенные пункты Алтайского края. В целом в прошлом году количество заявок от москвичей на приобретение жилья в других российских субъектах по экстерриториальному принципу увеличилось на 65 процентов по сравнению с 2021 годом.

Ранее СМИ сообщали, что стоимость аренды жилья в России к весне может увеличиться на 15 процентов.

#Юлия Кононенко
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