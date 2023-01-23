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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Минфин предложил заводить уголовные дела на производителей контрафактных сигарет

Сегодня, 12:42
Фото: pxhere.com
Изготовление и реализацию табачных изделий в России без лицензии хотят сделать уголовно наказуемым преступлением. С таким предложением выступил Минфин.

По информации «Народных Новостей», ведомство направило в правительственную обсуждение комиссию законопроекты с инициативой внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ. В сопроводительной записке объясняется, что целью документов ‑введение госрегулирования производства и оборота табачной продукции.

В пресс-центр Минфина уточнил, что законопроекты согласованы с рядом ведомств: Минсельхозом, МВД, Минэкономразвития, Росалкогольрегулированием и Минпромторгом.

В перспективе максимальное наказание за подобное преступление может составить 3 года лишения свободы. Реализация проекта требует дополнительных бюджетных затрат.

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