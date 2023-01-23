Минфин предложил заводить уголовные дела на производителей контрафактных сигарет

По информации «Народных Новостей», ведомство направило в правительственную обсуждение комиссию законопроекты с инициативой внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ. В сопроводительной записке объясняется, что целью документов ‑введение госрегулирования производства и оборота табачной продукции.