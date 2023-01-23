Минфин предложил заводить уголовные дела на производителей контрафактных сигарет

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
По информации «Народных Новостей», ведомство направило в правительственную обсуждение комиссию законопроекты с инициативой внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ. В сопроводительной записке объясняется, что целью документов ‑введение госрегулирования производства и оборота табачной продукции.
В пресс-центр Минфина уточнил, что законопроекты согласованы с рядом ведомств: Минсельхозом, МВД, Минэкономразвития, Росалкогольрегулированием и Минпромторгом.
В перспективе максимальное наказание за подобное преступление может составить 3 года лишения свободы. Реализация проекта требует дополнительных бюджетных затрат.