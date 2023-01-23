Малайзия готова нарастить экспорт в Россию автомобильных запчастей

Как пишет Общественная служба новостей, торговый советник малайзийского посольства Хайфил Элми Джамила заявил, что правительство его страны готово нарастить поставки на территорию России деталей для ремонта и обслуживания транспортных средств, в том числе аудиосистем, колес и многого другого. Также он отметил, что Малайзия активно продвигает на рынок РФ услуги и продукты своего производства, а власти государства считают, что сотрудничество имеет большой потенциал, поэтому подталкивают местный бизнес к расширению своего присутствия в Российской Федерации.