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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Малайзия готова нарастить экспорт в Россию автомобильных запчастей

Сегодня, 11:09
Власти Малайзии выразили готовность нарастить поставки автомобильных запчастей в Российскую Федерацию.

Как пишет Общественная служба новостей, торговый советник малайзийского посольства Хайфил Элми Джамила заявил, что правительство его страны готово нарастить поставки на территорию России деталей для ремонта и обслуживания транспортных средств, в том числе аудиосистем, колес и многого другого. Также он отметил, что Малайзия активно продвигает на рынок РФ услуги и продукты своего производства, а власти государства считают, что сотрудничество имеет большой потенциал, поэтому подталкивают местный бизнес к расширению своего присутствия в Российской Федерации.

 

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