Кино, кальян, интим: что нового придумали мошенники для омичей

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Жизнь в Омске в январе-2023 кипит, в том числе и криминальная. Мошенники постоянно придумывают новые схемы, и об одном из свежих вариантов «отъема денег у населения» нам рассказал горожанин, пожелавший остаться неизвестным.
Красавица из соцсетей
Начало у этой истории вполне классическое. На сайте ВКонтакте у мужчины средних лет внезапно появляется новый «друг», а точнее, подруга. 2001 год рождения, набор живописных фото: вот она пьет вино с подружками в каком-то кафе (по интерьеру похоже на известное заведение в Камергерском), вот с чашкой кофе в руках позирует у окна с видом на Казанский собор в Петербурге, гуляет по улицам неизвестного европейского городка, сидит в купальнике на берегу моря, у самой кромки прибоя. Девушка очень фотогенична, ее наряды всегда очень эффектны. И главное — она настроена на общение.
Мало того: она пишет первая.
— Привет, — написала она с ходу. — Только увидела твою заявку, редко сюда захожу. Давай знакомиться). Расскажи о себе.
Наш герой вообще не помнит, что отправлял такую заявку, но знакомству он наверняка обрадовался. Рассказав о себе, он узнал, что его собеседница живет в центре, работает менеджером, бегает по утрам. А еще считает его симпатичным и хочет встретиться в пятницу вечером.
Мало кто отказывается от таких предложений. Собеседники перешли в ватсап, там общение продолжилось. Все было настолько мило, что в пятницу утром девушка прислала голосовую, в которой сладким сонным голосом задала серию вопросов типа «Как дела? Как спалось? Ты же не забыл про сегодня?».
Это был вполне подходящий момент, чтобы насторожиться. Дальше — больше. Во время обсуждения места встречи девушка сделала очень конкретное предложение.
— Давай в лаунж сходим, — предложила она. — Я бы от кальяна после работы не отказалась, и фильм посмотрим. У тебя есть их номер? Там нужно заранее заказать.
Понятно, какой ответ предполагался: «Номера нет, пришли его, я позвоню». Позже девушка прислала ссылку на сайт и объяснила:
— Там только чат на сайте, я уточнила. Купи билет в зал «стандарт номер 5».
Кино, кальян, интим
На момент публикации интернет-ссылка уже не работала, но наш источник рассказал, что это был сайт федеральной сети лаунж-баров с киносеансами. Судя по списку заведений, владельцы сети выбирали для размещения своих филиалов крупнейшие торговые центры во всех основных городах России — в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и так далее. Был в списке и один из главных торговых центров Омска.
Концепция сети предполагает небольшие и очень уютные кабинеты — на двух человек, на трёх, на большие группы. Удобные диваны, экраны на противоположной стене. Заказываешь фильм из длинного списка, берешь кальян, устраиваешься поудобнее со своей спутницей — и начинаешь прекрасно проводить время. Администратор сайта особо подчеркивает: обстановка максимально интимная, в кабинете можно закрыться изнутри, видеокамер в нем нет! В общем, это не лаунж-бар и не кинотеатр — это номера для встреч, эквивалент гостиниц с почасовой оплатой, но только с кино и кальяном.
Кстати об оплате. Понятно, что удовольствие стоит недешево — 3790 рублей за три часа. Но посетитель сайта понимает, что есть за что платить (ведь ждет такая красивая девушка). А заплатить очень удобно — прямо на сайте есть чат с администратором, в котором ответят на возникающие вопросы, прямо на сайте можно ввести данные своей банковской карты и все уладить.
Проблема здесь только одна. Сеть лаунж-баров с приватными киносеансами, судя по всему, не существует. Есть сайт, есть чат на сайте, есть какой-то банковский счет, на который уйдут ваши деньги. Есть даже человек, который действительно переписывается с конкретными мужчинами и приглашает их покурить кальян (женского ли он пола, неясно). А вот сети лаунж-баров нет и не было.
Источник Города55 только заглянул на сайт и не сделал следующего шага. На этом этапе схема становится слишком очевидной, и красавица из ВК, прочитав реплику «Для первого свидания это чересчур, давай для начала выпьем где-нибудь кофе» просто исчезла (ее страница сейчас удалена). Поэтому мы можем только догадываться, что происходит, если заплатить на том сайте за «стандарт номер 5». Покупатель просто получает билеты и потом ищет в ТЦ несуществующий бар? Со счета списывается намного большая сумма, владельцу карты предлагают ее вернуть, но только после того, как он заплатит еще? С карты забирают все, потому что пин-код и VVK оказываются в распоряжении мошенников? Тут остается определенная интрига.
А что делать?
Полиция обычно сопровождает релизы об очередном удавшемся мошенничестве полезными советами. «Не сообщайте данные своих карт неизвестным лицам, не перечисляйте деньги на неизвестные счета, будьте осторожны и внимательны». Все так — но в связи с рассказанной историей напрашиваются более конкретные вещи.
Главное правило: надо понимать, что чрезмерная инициативность собеседницы сама по себе может быть крайне подозрительна. Да, многие мужчины готовы «подъехать», если им посулят нечто конкретное. Но в другую сторону это не работает. Когда незнакомая девушка первая пишет, первая приглашает на свидание и даже предлагает конкретные варианты с конкретными финансовыми вложениями — это значит, что либо на связи профессионалка определенного рода, либо никакая встреча и не планируется. Во втором случае вашим собеседником может быть мужчина, которому ваше простодушие будет в радость, а ваши 3790 рублей — в сладость.
Допустим, первый пункт вы усвоили, но считаете, что 1) вы обворожительно выглядите на аватаре, 2) ваша собеседница совсем отчаялась и 3) в жизни всегда есть место чуду. В этом случае надо переходить к более конкретным правилам.
Внимательно смотрите на фото
Что там, на фотографиях? Море, Петербург и условная Европа — это прекрасно, но есть ли снимки, сделанные в вашем городе, или они специально подобраны таким образом, чтобы не надо было их варьировать для омичей, жителей Владивостока, Мурманска или Ставрополя? Если интерьеры какого-то заведения показались вам знакомыми, не придавайте этому особого значения: люди рады обманываться в некоторых ситуациях. Названия заведения не видно? Значит, вам могло показаться.
Еще более насущный вопрос: кто на фото? Вернее, один ли это человек? Забавно, но наш источник уже после общения с той красоткой прошелся по ее альбомам еще раз — и увидел, что на фотографиях скорее всего не меньше трех разных девушек. Типаж примерно один, лицо не всегда показано полностью, и при беглом просмотре разница не бросается в глаза. Расчет понятен: чем глубже на этих фото декольте, чем короче мини-юбка, чем крохотнее бикини, тем меньше вероятность, что очередной «лопух» заметит неладное.
Задавайте вопросы
«Где живешь?», «Кем работаешь?», «Чем увлекаешься?» — все это придумано не ради ритуала, а чтобы что-то узнать и проверить. Ответ типа «Живу в центре, работаю менеджером, бегаю по утрам» не информативен совсем. Возможно, его автор никогда не бывал в вашем городе и уверен, что завладеть вашими деньгами сможет ценой минимальных усилий.
Пройдитесь по друзьям
Как вы нашли друг друга в ВК? Если вы не помните, что отправляли девушке заявку, вопрос становится еще более актуальным. Есть общий друг? Отлично, но не обольщайтесь. Возможно, он тоже находится в разработке прямо сейчас. Имеет смысл задать товарищу вопрос — может получиться интересно.
Обратите внимание на площадку для общения
Обычно мошенники стараются сразу перевести диалог из соцсети в мессенджер — в ватсап или телеграм. В ВК удобнее показывать наживку, в мессенджерах удобнее дожимать «клиента». Нашему источнику в одной из первых реплик предложили перейти в ватсап. Он написал по указанному номеру, увидел роскошного рыжего кота на аватарке, а вот ответ получил с другого номера. Странновато, правда?
До встречи ни за что не платите
Говорить о деньгах, когда вы только планируете первое свидание, — безусловный моветон. Если вы действительно понравились прекрасной незнакомке, она с полным пониманием отнесется к предложению встретиться для начала «по классике» в кофейне. Это людное место, бронировать столики и заранее перечислять деньги не надо. Если прямо там начнутся «искра, буря, безумие», вы легко договоритесь о продолжении в любом формате. Ну или спокойно решите пойти через пару дней в кино — в нормальный кинотеатр, а не в интим-салон с кальяном.
Оптимальный вариант — если вы ответите чересчур настойчивой даме из ВК: «Спасибо, но у меня все хорошо». Причем сделаете это не потому, что вы очень осторожный, а потому, что так и есть. Впрочем, такое дано не каждому, а значит, у мошенников всегда будет возможность попытаться. Главное, чтобы она осталась в теории.