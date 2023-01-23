Кино, кальян, интим: что нового придумали мошенники для омичей

Источник Города55 только заглянул на сайт и не сделал следующего шага. На этом этапе схема становится слишком очевидной, и красавица из ВК, прочитав реплику «Для первого свидания это чересчур, давай для начала выпьем где-нибудь кофе» просто исчезла (ее страница сейчас удалена). Поэтому мы можем только догадываться, что происходит, если заплатить на том сайте за «стандарт номер 5». Покупатель просто получает билеты и потом ищет в ТЦ несуществующий бар? Со счета списывается намного большая сумма, владельцу карты предлагают ее вернуть, но только после того, как он заплатит еще? С карты забирают все, потому что пин-код и VVK оказываются в распоряжении мошенников? Тут остается определенная интрига.