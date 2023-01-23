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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Источник: замдиректора «Титан-Агро» попытается восстановиться на работе через суд

Сегодня, 06:36
Фото: 1MI
иллюстрация
По данным Города55, Александра Келина уволили по статье.

Александр Келин, занимавший пост заместителя генерального директора «Титан-Агро», в октябре 2022 года оставил свой пост. Источники Города55 сообщали тогда, что его уволили по статье, но в пресс-службе компании отказались комментировать ситуацию, сославшись на «персональные данные». Теперь появилась информация, что Келин намерен подать иск в суд, чтобы добиться признания увольнения незаконным.

Теоретически, если суд займет сторону истца, руководству «Титан-Агро» придется немедленно вернуть Келину его должность. Однако в телефонном разговоре бывший зам гендиректора не подтвердил данные о готовящемся иске.

— Ваши данные не соответствуют действительности, — заявил Келин. — Я вам больше скажу: людей всегда увольняют по статье. Без комментариев.

Общество с ограниченной ответственностью «Титан-Агро», существующее с 2006 года, — часть группы компаний «Титан», созданной братьями Сутягинскими. Этому ООО принадлежат свиноводческий комплекс «Петровский», комбикормовый завод «Пушкинский» и мясокомбинат «Пушкинский». Келин руководил «Пушкинским» до того, как стал заместителем главы «Титан-Агро».

Общество с ограниченной ответственностью «Титан-Агро», существующее с 2006 года, — часть группы компаний «Титан», созданной братьями Сутягинскими. Этому ООО принадлежат свиноводческий комплекс «Петровский», комбикормовый завод «Пушкинский» и мясокомбинат «Пушкинский». В свое время Келин руководил «Пушкинским».


Источник: Заместителя гендиректора «Титан-Агро» уволили по статье
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Титан-Агро
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