Источник: замдиректора «Титан-Агро» попытается восстановиться на работе через суд

Александр Келин, занимавший пост заместителя генерального директора «Титан-Агро», в октябре 2022 года оставил свой пост. Источники Города55 сообщали тогда, что его уволили по статье, но в пресс-службе компании отказались комментировать ситуацию, сославшись на «персональные данные». Теперь появилась информация, что Келин намерен подать иск в суд, чтобы добиться признания увольнения незаконным.