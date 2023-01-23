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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Губернатор Омской области поручил усилить меры противопожарной безопасности

Сегодня, 10:20
Фото: Город55
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В дома установят автономные пожарные извещатели.

Александр Бурков у себя в телеграмм-канале сообщил о поручении усилить меры безопасности, касающиеся своевременного обнаружения пожаров в социальных учреждениях: детских садах, школах и домах престарелых.

Прошлая неделя отметилась тем, что в доме ребенка сработала пожарная сигнализация. Детей и персонал вовремя эвакуировали, сотрудники сами справились с пожаром, до приезда спасателей. Все закончилось хорошо, как и на сегодняшнем пожаре в Омском профессиональном колледже, откуда эвакуировали 300 человек. Но сами факты возгорания вызывают вопросы.

А вот на позапрошлой неделе трагедии избежать не удалось. В Павлоградском районе погибла семья — мать, и трое дочерей. Чтобы предупредить такие трагедии, правительство региона оформило заявку на установку автономных пожарных извещателей в более, чем 400 зданий. Первоочередно их будут устанавливать в дома, где живут многодетные семьи.

Но с извещателями есть проблема: их выпускают в других городах, срок производства около 3 месяцев. В связи с этим губернатор поручил Минпрому Омской области договориться с региональными предприятиями по поводу производства приборов здесь, на месте, чтобы хотя бы не ждать поставок.

Смертельный пожар в Омской области: хроника событий
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#Дарья Зыкова#Омск#Пожары#Общество#Новости#Омская область#Александр Бурков
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