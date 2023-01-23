Губернатор Омской области поручил усилить меры противопожарной безопасности

Но с извещателями есть проблема: их выпускают в других городах, срок производства около 3 месяцев. В связи с этим губернатор поручил Минпрому Омской области договориться с региональными предприятиями по поводу производства приборов здесь, на месте, чтобы хотя бы не ждать поставок.