Глава «Норникеля» Потанин: наша страна была готова к конфискации активов с 1917 года

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Конфискацию активов России Западом бизнесмен назвал «скрытой формой воровства», передает Общественная служба новостей. Наша страна уже сталкивалась с этим в 1917 году. Это была своего рода «прививка».
Потанин призвал вспомнить о всех негативных последствиях, к которым привила такая «прививка».
«Мы свою прививку уже получили в 1917 году. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям», – подытожил бизнесмен.