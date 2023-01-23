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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Глава «Норникеля» Потанин: наша страна была готова к конфискации активов с 1917 года

Сегодня, 10:31
Уже в 1917 году Россия была готова к тому, что активы государства могут быть конфискованы. Об этом заявил президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин.

Конфискацию активов России Западом бизнесмен назвал «скрытой формой воровства», передает Общественная служба новостей. Наша страна уже сталкивалась с этим в 1917 году. Это была своего рода «прививка».

Потанин призвал вспомнить о всех негативных последствиях, к которым привила такая «прививка».

«Мы свою прививку уже получили в 1917 году. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям», – подытожил бизнесмен.

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