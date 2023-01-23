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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Еще один карантин. Омская область идет на рекорд по количеству очагов бешенства

Сегодня, 10:55
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области зарегистрировали четвертый очаг бешенства с начала года

На этот раз бешенством заразился крупный рогатый скот. За весь 2022 год в Омской области было 5 вспышек бешенства. За первый месяц 2023 — уже 4.

Пресс-служба Россельхознадзора Омской области сообщила о новом очаге бешенства в регионе. Четвертый с начала года очаг распространения смертельно-опасной инфекции зарегистрировали в деревне Копейкино Таврического района. Там введен карантин.

Результаты лабораторного исследования выявили бешенство у крупного рогатого скота. Деревня объявлена неблагополучной, проводятся мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Напомним, предыдущий очаг бешенства выявили совсем неподалеку — в Омском районе, на 25 километре Черлакского тракта. Там на карантин закрыли водоочистную станцию. 

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#Дарья Зыкова#Бешенство#Домашние животные#Животные#Инфекция#Карантин#Ветнадзор#Смертельная болезнь#Происшествия#Новости#Омская область#Таврический район
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