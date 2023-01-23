Еще один карантин. Омская область идет на рекорд по количеству очагов бешенства

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Пресс-служба Россельхознадзора Омской области сообщила о новом очаге бешенства в регионе. Четвертый с начала года очаг распространения смертельно-опасной инфекции зарегистрировали в деревне Копейкино Таврического района. Там введен карантин.
Результаты лабораторного исследования выявили бешенство у крупного рогатого скота. Деревня объявлена неблагополучной, проводятся мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения вируса.
Напомним, предыдущий очаг бешенства выявили совсем неподалеку — в Омском районе, на 25 километре Черлакского тракта. Там на карантин закрыли водоочистную станцию.