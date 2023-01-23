Депимущества не смог взыскать пеню с «Омскводоканала» из-за пропущенных сроков

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Арбитражный суд Омской области поставил точку в тяжбе департамента имущественных отношений администрации Омска с АО «Омскводоканал». В октябре прошлого года чиновники подали иск о взыскании с «Водоканала» пени, которая накапливалась несколько лет из-за просрочки арендных платежей. Речь шла об аренде земельного участка в Порт-Артуре, на 19-й Марьяновской. Депимущества сначала подал претензию, чтобы уладить вопрос в досудебном порядке, потом был вынужден подготовить иск.
Ответчик с требованием не согласился: по словам «Водоканала», он платил вовремя, а долг появился только из-за того, что департамент с опозданием сообщил о повышении арендной ставки. Позже чиновники опоздали и с предъявлением требований, пропустив срок исковой давности.
Суд занял сторону ответчика. Период, за который департамент начислил «Омскводоканалу» пеню, начинается с 11 декабря 2017 года, но срок исковой давности в этом случае составляет три года, а значит, истец опоздал.
«Департамент обратился за судебной защитой нарушенного права 28.10.2022, — говорится в решении. — Следовательно, с учётом 30-дневного срока ответа на претензию,
приостанавливающего течение срока исковой давности, исковой период должен
начинаться не ранее 28.09.2019. Вместе с тем срок внесения арендной платы согласно условиям договора не позднее 10-го числа расчётного месяца, за который производится оплата, то есть о просрочке за сентябрь 2019 года Департамент должен был знать уже с 11.09.2019».
Таким образом, представители администрации теоретически уже давно должны были подать иск. Из-за их промедления «Омскводоканал» получил возможность не платить пеню, составлявшую в этом случае 19 тысяч рублей.
Впрочем, суд согласился с ответчиком и по другим пунктам. Он признал, что департамент не уведомил «Омскводоканал» об изменении арендной платы надлежащим образом и что в 2021 году образовалась переплата, «которая подлежала отнесению в счет будущих платежей по договору». На основании всего этого иск депимущества был отклонен.
Это решение вступит в силу в течение 15 дней, если администрация не подаст апелляционную жалобу.