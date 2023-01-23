Депимущества не смог взыскать пеню с «Омскводоканала» из-за пропущенных сроков

«Департамент обратился за судебной защитой нарушенного права 28.10.2022, — говорится в решении. — Следовательно, с учётом 30-дневного срока ответа на претензию,

приостанавливающего течение срока исковой давности, исковой период должен

начинаться не ранее 28.09.2019. Вместе с тем срок внесения арендной платы согласно условиям договора не позднее 10-го числа расчётного месяца, за который производится оплата, то есть о просрочке за сентябрь 2019 года Департамент должен был знать уже с 11.09.2019».