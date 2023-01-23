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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Дело сбившего мальчика в Татарске экс-депутата направили на новое рассмотрение

Сегодня, 09:34
Решением Татарского районного суд Новосибирской области удовлетворена апелляция прокурора по уголовному делу, фигурантом которого стал теперь уже бывший депутат райсовета Сергей Мамонтов. Перед этим мировой судья решил прекратить это уголовное дело.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, после отмены решения мирового судьи прекратить уголовное дела в связи с примирением сторон, его рассмотрят заново.

После того, как стала известна эта история с ДТП, произошедшем во дворе многоквартирного дома в Татарске, Мамонтов был лишен звания депутата.

Тогда, еще будучи народным избранником, он на своем автомобиле сбил шестилетнего мальчика и скрылся.

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