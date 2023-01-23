Дело сбившего мальчика в Татарске экс-депутата направили на новое рассмотрение

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, после отмены решения мирового судьи прекратить уголовное дела в связи с примирением сторон, его рассмотрят заново.
После того, как стала известна эта история с ДТП, произошедшем во дворе многоквартирного дома в Татарске, Мамонтов был лишен звания депутата.
Тогда, еще будучи народным избранником, он на своем автомобиле сбил шестилетнего мальчика и скрылся.