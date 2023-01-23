Дело сбившего мальчика в Татарске экс-депутата направили на новое рассмотрение

Решением Татарского районного суд Новосибирской области удовлетворена апелляция прокурора по уголовному делу, фигурантом которого стал теперь уже бывший депутат райсовета Сергей Мамонтов. Перед этим мировой судья решил прекратить это уголовное дело.