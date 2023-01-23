Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Что делать в случае переохлаждения или обморожения

Сегодня, 10:15
В некоторых российских регионах морозы особенно суровые. Обморозиться и переохладиться на улице можно достаточно быстро.

Общественная служба новостей делится, как действовать в случае гипотермии – состояния, когда организм теряет тепла больше, чем вырабатывает. Переохлаждение может быть вызвано повышенной влажностью воздуха, ношением легкой одежды в холодную погоду и даже тесной обувью.

Правила первой помощи при переохлаждении предполагают, что пострадавшего нужно поместить в теплое место и снять влажную и заледеневшую одежду. После этого его необходимо поместить в ванну с теплой водой – 37 градусов. Делать это нужно постепенно, в течение 15 минут.

К шее, груди или паху можно приложить теплые компрессы. Например, грелки или обернутые в ткань бутылки с теплой водой. Важно знать, что к конечностям такие компрессы прикладывать нельзя.

После ванны пострадавшего нужно укутать и дать ему теплый напиток со сладостями. Например, чай, молоко, кисель. Это позволит улучшить кровообращение. А вот кофе и крепкие напитки при переохлаждении пить нельзя – из-за них кровеносные сосуды расширяются, что может привести к внутренним кровоизлияниям и нарушить работу сердца.

Переохладившемуся организму противопоказаны быстрые движения, а также курение и спиртное – все это только усложняет процесс согревания. Также нельзя прикладывать к конечностям теплые компресс. Из-за этого кровь сильнее поступает к внутренним органам, в частности – к сердцу. В результате их температура понижается.

В число противопоказаний входят горячая ванна и активный массаж тела.

Подпишитесь
Срочно. Экс-начальник омской полиции Быков получил 10 лет колонии строгого режима
Сегодня, 04:24
Суд отказался приостановить взыскание долга по налогам с банкротящегося «Омскгоргаза»
Сегодня, 09:16
Появилось видео нападения верблюда-убийцы на сторожа омской турбазы
Сегодня, 08:51
В два раза меньше рабочих. В Омской области затягивают строительство школы
Сегодня, 04:17
Кино, кальян, интим: что нового придумали мошенники для омичей
Сегодня, 05:17
В омском депкульте обсуждают сокращение количества премий одарённым детям
Сегодня, 11:16