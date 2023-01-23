Что делать в случае переохлаждения или обморожения

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Общественная служба новостей делится, как действовать в случае гипотермии – состояния, когда организм теряет тепла больше, чем вырабатывает. Переохлаждение может быть вызвано повышенной влажностью воздуха, ношением легкой одежды в холодную погоду и даже тесной обувью.
Правила первой помощи при переохлаждении предполагают, что пострадавшего нужно поместить в теплое место и снять влажную и заледеневшую одежду. После этого его необходимо поместить в ванну с теплой водой – 37 градусов. Делать это нужно постепенно, в течение 15 минут.
К шее, груди или паху можно приложить теплые компрессы. Например, грелки или обернутые в ткань бутылки с теплой водой. Важно знать, что к конечностям такие компрессы прикладывать нельзя.
После ванны пострадавшего нужно укутать и дать ему теплый напиток со сладостями. Например, чай, молоко, кисель. Это позволит улучшить кровообращение. А вот кофе и крепкие напитки при переохлаждении пить нельзя – из-за них кровеносные сосуды расширяются, что может привести к внутренним кровоизлияниям и нарушить работу сердца.
Переохладившемуся организму противопоказаны быстрые движения, а также курение и спиртное – все это только усложняет процесс согревания. Также нельзя прикладывать к конечностям теплые компресс. Из-за этого кровь сильнее поступает к внутренним органам, в частности – к сердцу. В результате их температура понижается.
В число противопоказаний входят горячая ванна и активный массаж тела.