Что делать в случае переохлаждения или обморожения

После ванны пострадавшего нужно укутать и дать ему теплый напиток со сладостями. Например, чай, молоко, кисель. Это позволит улучшить кровообращение. А вот кофе и крепкие напитки при переохлаждении пить нельзя – из-за них кровеносные сосуды расширяются, что может привести к внутренним кровоизлияниям и нарушить работу сердца.