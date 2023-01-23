Бывшая УК омского регоператора «Магнит» подала заявление о ликвидации

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Рециклинг Групп» с октября 2022 года проходит процедуру ликвидации. 20 января он подал соответствующее официальное заявление. Компания зарегистрирована в Тамбове, но для омичей она тоже может быть предметом интереса: все дело в том, что с 2019 года СРГ управляло омским мусорным регоператором «Магнит».
На тот момент ООО было зарегистрировано в Ханты-Мансийске. Согласно договору на 150 млн рублей, заключенному на пять лет, оно должно было руководить «Магнитом» в Омске, обеспечивая стабильность и качество оказания услуг, повышая эффективность управления, организовывая сквозное и консолидированное бюджетирование, привлекая заемные средства, обеспечивая правовое сопровождение и прочее. За все это СРГ мог получать бонусы по итогам года в размере 15% от объема выручки до вычета налогов и прочих амортизационных отчислений.
Доходы СРГ за 2021 год составили меньше полутора млн рублей, а вот расходы превысили 25 млн. Компания принадлежит Денису Московскому. Некоторое время ею руководил Сергей Шевченко, бывший гендиректор «Магнит».