Бывшая УК омского регоператора «Магнит» подала заявление о ликвидации

На тот момент ООО было зарегистрировано в Ханты-Мансийске. Согласно договору на 150 млн рублей, заключенному на пять лет, оно должно было руководить «Магнитом» в Омске, обеспечивая стабильность и качество оказания услуг, повышая эффективность управления, организовывая сквозное и консолидированное бюджетирование, привлекая заемные средства, обеспечивая правовое сопровождение и прочее. За все это СРГ мог получать бонусы по итогам года в размере 15% от объема выручки до вычета налогов и прочих амортизационных отчислений.