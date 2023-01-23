Аномальное потепление ждут в Омской области

Ранее синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщали, что в Омской области ожидается значительное потепление. На севере региона местами пройдут небольшие осадки. В понедельник, 23 января, Омская область будет находиться в теплом секторе циклона, поэтому даже ночью температура воздуха повысится до -7…-12, а днем будет -4…-9 градусов. Также ожидается небольшой снег.