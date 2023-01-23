Аномальное потепление ждут в Омской области

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:41
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал изданию ТАСС об аномальном потеплении в нескольких регионах России. К ним относится и Омская область.
«Северную половину Урала ожидает заметное потепление. Уже в конце недели в Екатеринбурге, например, температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Это касается также Омской, Томской, Новосибирской областей. В северной половине Приволжского федерального округа тоже температура будет на 10-12 градусов выше нормы — Нижегородская, Кировская области, Пермский край. Впечатляющие аномалии», — сказал Роман Вильфанд.
Ранее синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщали, что в Омской области ожидается значительное потепление. На севере региона местами пройдут небольшие осадки. В понедельник, 23 января, Омская область будет находиться в теплом секторе циклона, поэтому даже ночью температура воздуха повысится до -7…-12, а днем будет -4…-9 градусов. Также ожидается небольшой снег.