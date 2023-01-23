3 очага с начала года. Омичей предупредили о распространяющемся бешенстве плотоядных

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Пресс-служба Роспотребнадзора Омской области сообщила, как обстоят дела с распространением бешенства в регионе. Все последние годы опасность распространения бешенства не снижается, сейчас и вовсе ситуация оценивается как напряженная. С начала года зарегистрировали 3 очага, и 9 людей гипотетически контактировали с источниками заражения. Им проводят курс лечебно-профилактических прививок против бешенства.
Лабораторные исследования подтвердили наличие очага в Калачинском, Муромцевском и Омском районах. Во всех очагах бешенство выявили у собак, содержащихся на домашних подворьях. Дважды собаки заразились от лисиц — в Омском и Калачинском районах.
Бешенством может заразиться и человек, и домашние животные: все теплокровные, включая птиц. Обычно заражение происходит в следствие укуса, царапины или контакта со слюной бешеного животного. До появления клинических признаков животное может быть «разносчиком» на протяжении 3-10 дней. У человека инкубационный период составляет от 10 дней до 2 месяцев, хотя известны случаи, когда вирус развивался год или, наоборот, 5 дней.
Спастись от смертельной болезни можно, если соблюдать правила содержания животных и меры предосторожности при контакте с ними. Также, стоит своевременно обрабатывать укусы, царапины и место контакта со слюной обильным промыванием струей воды с мылом. И при любых подозрениях на контакт с бешеным животным обращаться к медикам.