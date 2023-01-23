3 очага с начала года. Омичей предупредили о распространяющемся бешенстве плотоядных

Бешенством может заразиться и человек, и домашние животные: все теплокровные, включая птиц. Обычно заражение происходит в следствие укуса, царапины или контакта со слюной бешеного животного. До появления клинических признаков животное может быть «разносчиком» на протяжении 3-10 дней. У человека инкубационный период составляет от 10 дней до 2 месяцев, хотя известны случаи, когда вирус развивался год или, наоборот, 5 дней.