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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

3 очага с начала года. Омичей предупредили о распространяющемся бешенстве плотоядных

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI
иллюстрация

Источниками бешенства в Омской области оказались дворовые собаки

Опаснейшая инфекция перешла от лисиц к собакам. Все три очага бешенства в Омской области появились из-за того, что дикие животные покусали домашних. Омичам рассказали о правилах безопасности.

Пресс-служба Роспотребнадзора Омской области сообщила, как обстоят дела с распространением бешенства в регионе. Все последние годы опасность распространения бешенства не снижается, сейчас и вовсе ситуация оценивается как напряженная. С начала года зарегистрировали 3 очага, и 9 людей гипотетически контактировали с источниками заражения.  Им проводят курс лечебно-профилактических прививок против бешенства.

Лабораторные исследования подтвердили наличие очага в Калачинском, Муромцевском и Омском районах. Во всех очагах бешенство выявили у собак, содержащихся на домашних подворьях. Дважды собаки заразились от лисиц — в Омском и Калачинском районах.

Бешенством может заразиться и человек, и домашние животные: все теплокровные, включая птиц. Обычно заражение происходит в следствие укуса, царапины или контакта со слюной бешеного животного. До появления клинических признаков животное может быть «разносчиком» на протяжении 3-10 дней. У человека инкубационный период составляет от 10 дней до 2 месяцев, хотя известны случаи, когда вирус развивался год или, наоборот, 5 дней.

Спастись от смертельной болезни можно, если соблюдать правила содержания животных и меры предосторожности при контакте с ними. Также, стоит своевременно обрабатывать укусы, царапины и место контакта со слюной обильным промыванием струей воды с мылом. И при любых подозрениях на контакт с бешеным животным обращаться к медикам.

Очаги бешенства распространяются. Еще один участок в Омской области на карантине
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#Дарья Зыкова#Бешенство#Инфекция#Смертельное заболевание#Дикие животные#Домашние животные#Предостережение#Статистика#Безопасность#Новости#Омская область
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