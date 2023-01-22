В пожаре после тройного столкновения авто погиб молодой омич

39-летний водитель «Renault Logan» ехал по улице Демьяна Бедного. В районе дома № 45 при обгоне выехал на «встречку», где столкнулся с «Nissan» под управлением 54-летнего мужчины. «Renault Logan» после столкновения загорелся, а «Nissan» отбросило на автобус ПАЗ, тот двигался во встречном направлении. Автобусом управлял 49-летний водитель.