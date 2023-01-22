В пожаре после тройного столкновения авто погиб молодой омич

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Сегодня, 22 января, в 01:10 стало известно о смертельной аварии в Ленинском округе. Предварительную картину событий представили в полиции.
39-летний водитель «Renault Logan» ехал по улице Демьяна Бедного. В районе дома № 45 при обгоне выехал на «встречку», где столкнулся с «Nissan» под управлением 54-летнего мужчины. «Renault Logan» после столкновения загорелся, а «Nissan» отбросило на автобус ПАЗ, тот двигался во встречном направлении. Автобусом управлял 49-летний водитель.
В результате ДТП водитель «Renault Logan» скончался на месте. Водитель «Nissan», а также пассажиры — 58-летняя и 41-летняя женщины — были госпитализированы.
Сейчас ведется проверка, чтобы установить все детали происшествия.