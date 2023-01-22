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Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

В пожаре после тройного столкновения авто погиб молодой омич

Сегодня, 04:47
Фото: 1MI
иллюстрация
Еще трое участников аварии попали в больницу.

Сегодня, 22 января, в 01:10 стало известно о смертельной аварии в Ленинском округе. Предварительную картину событий представили в полиции.

39-летний водитель «Renault Logan» ехал по улице Демьяна Бедного. В районе дома № 45 при обгоне выехал на «встречку», где столкнулся с «Nissan» под управлением 54-летнего мужчины. «Renault Logan» после столкновения загорелся, а «Nissan» отбросило на автобус ПАЗ, тот двигался во встречном направлении. Автобусом управлял 49-летний водитель.

В результате ДТП водитель «Renault Logan» скончался на месте. Водитель «Nissan», а также пассажиры — 58-летняя и 41-летняя женщины — были госпитализированы.

Сейчас ведется проверка, чтобы установить все детали происшествия.

#Происшествия#Новости#Омск#Смерть#ДТП#Авария#ЧП#Полиция#Смертельное ДТП
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