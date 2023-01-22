Стоимость йода в России увеличилась на 55%

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В 2022 году заметно подорожали йод, мыло и гигиенические прокладки. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на Росстат.
Также выросли в цене поездки за рубеж. Например, улететь в Египет теперь в 2,6 раза дороже. Путешествие в Турцию выросло в цене на 118,6%, а в ОАЭ — на 73,6%.
А вот подешевели в прошлом году овощи «борщевого набора» и стройматериалы.
Издание сообщает, при официально установленном уровне годовой инфляции в 11,9% по сравнению с декабрем 2021 года стоимость йода в стране в декабре 2022-го увеличилась на 55,2%. Годом ранее йод подорожал только на 10%.