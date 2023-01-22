Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Стоимость йода в России увеличилась на 55%

Сегодня, 12:07
Фото: 1MI
иллюстрация
Росстат опубликовал данные о самых подорожавших товарах.

В 2022 году заметно подорожали йод, мыло и гигиенические прокладки. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на Росстат.

Также выросли в цене поездки за рубеж. Например, улететь в Египет теперь в 2,6 раза дороже. Путешествие в Турцию выросло в цене на 118,6%, а в ОАЭ — на 73,6%.

А вот подешевели в прошлом году овощи «борщевого набора» и стройматериалы.

Издание сообщает, при официально установленном уровне годовой инфляции в 11,9% по сравнению с декабрем 2021 года стоимость йода в стране в декабре 2022-го увеличилась на 55,2%. Годом ранее йод подорожал только на 10%.

#Общество#Экономика#Новости#Россия#Омская область#Омск#Цены#Статистика
Подпишитесь
Драка омских чиновников, последнее слово Быкова, подорожание алкоголя
Сегодня, 08:56
Напротив «G-Drive Арены». Омичи сообщили о засыпанных снегом пандусах
Сегодня, 10:34
Омский минздрав заплатил 565,6 млн руб по контракту, который заключила Солдатова
Сегодня, 05:07
В пожаре после тройного столкновения авто погиб молодой омич
Сегодня, 04:47
Скопление пожарных. Что произошло с омским отелем
Сегодня, 06:50
Мусорный коллапс. В омских Нефтяниках разрастается стихийная свалка
Сегодня, 07:40