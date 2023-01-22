Снег не знал и падал. Омичей ждут осадки и неуютный ветер

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. Новая неделя начнется со снегопада. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Температура воздуха днем -4…-9 градусов.
Ночью на вторник похолодает до -13. Осадки сохранятся и днем 24 января. Порывы ветра от 6 до 11 метров в секунду. Столбик термометра не опустится ниже -10 градусов.
А вот в ночь на среду резко похолодает -23. Ожидается небольшой снег. Днем 25 января температура воздуха -6…-11 градусов. Порывы ветра вновь усилятся до 12 метров в секунду. Осадков в Обь-Иртышском УГМС не прогнозируют.