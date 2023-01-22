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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Снег не знал и падал. Омичей ждут осадки и неуютный ветер

Сегодня, 06:17
Фото: 1MI
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В Омске ожидается снегопад и резкое похолодание до -23

Синоптики также предупреждают о ночных морозах.

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. Новая неделя начнется со снегопада. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Температура воздуха днем -4…-9 градусов.

Ночью на вторник похолодает до -13. Осадки сохранятся и днем 24 января. Порывы ветра от 6 до 11 метров в секунду. Столбик термометра не опустится ниже -10 градусов.

А вот в ночь на среду резко похолодает -23. Ожидается небольшой снег. Днем 25 января температура воздуха -6…-11 градусов. Порывы ветра вновь усилятся до 12 метров в секунду. Осадков в Обь-Иртышском УГМС не прогнозируют.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС
#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Погода#Снег#Ветер
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