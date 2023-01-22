«Сначала выстрелили, потом добили». В омском СНТ убили собаку

О жестоком убийстве собаки сообщают омичи в группе «Омск ВК». «Убили безобидную собаку, которая боялась даже собственной тени. Сначала выстрелили в лапу, потом собака уползла на другой участок, так ее добили каким-то штырем или палкой в шею», — говорится в посте.