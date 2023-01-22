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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

«Сначала выстрелили, потом добили». В омском СНТ убили собаку

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка сообщила о жестоком убийстве собаки в СНТ «Сибиряк»

Автор информации не указал, откуда взялись четкие сведения о происшествии.

О жестоком убийстве собаки сообщают омичи в группе «Омск ВК». «Убили безобидную собаку, которая боялась даже собственной тени. Сначала выстрелили в лапу, потом собака уползла на другой участок, так ее добили каким-то штырем или палкой в шею», — говорится в посте.

Неизвестно, на какие данные ссылается автор текста. Однако сказано, что все произошло на территории садового товарищества «Сибиряк». Оно расположено в Октябрьском округе, небольшое — на три аллеи.

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Фото: скриншот паблика Омск ВК

На опубликованном фото действительно видны раны на теле собаки. В комментариях пользователи возмутились, они уверены, любой вопрос можно было уладить гуманно. Впрочем, нашлось немало горожан, которые негативно отозвались в адрес бродячих собак, мол, они агрессивные и могут напасть на людей.

Автору поста посоветовали обратиться с заявлением в полицию.

#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск#Смерть#Соцсети#Собаки
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