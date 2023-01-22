«Сначала выстрелили, потом добили». В омском СНТ убили собаку

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
О жестоком убийстве собаки сообщают омичи в группе «Омск ВК». «Убили безобидную собаку, которая боялась даже собственной тени. Сначала выстрелили в лапу, потом собака уползла на другой участок, так ее добили каким-то штырем или палкой в шею», — говорится в посте.
Неизвестно, на какие данные ссылается автор текста. Однако сказано, что все произошло на территории садового товарищества «Сибиряк». Оно расположено в Октябрьском округе, небольшое — на три аллеи.
На опубликованном фото действительно видны раны на теле собаки. В комментариях пользователи возмутились, они уверены, любой вопрос можно было уладить гуманно. Впрочем, нашлось немало горожан, которые негативно отозвались в адрес бродячих собак, мол, они агрессивные и могут напасть на людей.
Автору поста посоветовали обратиться с заявлением в полицию.