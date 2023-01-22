Скопление пожарных. Что произошло с омским отелем

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Омичи рассказали о скоплении пожарных машин рядом с «Amaks Отель Омск». Фото с места опубликовали в группе «Аварийный Омск. Автор снимка говорит о семи единицах транспорта. На фото видим только пять автомобилей МЧС.
Городу55 в областном МЧС рассказали о ситуации. В отеле сработала ложная сигнализация. На место автоматически выехала бригада из нескольких машин, поскольку объект крупный и в случае происшествия могла потребоваться эвакуация большого числа людей. Прибыв на место, спасатели узнали от сотрудников, что пожара не было. Однако специалисты все же осмотрели территорию отеля на предмет возможных возгораний. Таковых не выявили.
Сейчас на месте уже спокойно, эвакуация постояльцев и работников отеля не понадобилась, заключили МЧС в беседе с нашим корреспондентом.