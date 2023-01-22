Скопление пожарных. Что произошло с омским отелем

Городу55 в областном МЧС рассказали о ситуации. В отеле сработала ложная сигнализация. На место автоматически выехала бригада из нескольких машин, поскольку объект крупный и в случае происшествия могла потребоваться эвакуация большого числа людей. Прибыв на место, спасатели узнали от сотрудников, что пожара не было. Однако специалисты все же осмотрели территорию отеля на предмет возможных возгораний. Таковых не выявили.