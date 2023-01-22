Самолет из Москвы не смог сесть в Омске с первого раза

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
21 января самолет из Москвы не сразу сумел приземлиться в Омском аэропорту. Об инциденте сообщают «Коммерческие вести».
Лайнер авиаперевозчика «Сибирь» коснулся взлетной полосы шасси, но неожиданно вновь поднялся в воздух. Командир по громкой связи объявил пассажирам, что полоса для посадки была занята, поэтому пришлось подняться снова.
Отметим, прибытие самолета по расписанию значилось в 16:40, однако борт ждали на полчаса раньше. Пилоты сделали круг и минут через 15 лайнер успешно приземлился. Так, небольшая задержка не повлияла на расписание.