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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Самолет из Москвы не смог сесть в Омске с первого раза

Сегодня, 08:25
Фото: 1MI
иллюстрация
Пришлось делать дополнительный круг в воздухе.

21 января самолет из Москвы не сразу сумел приземлиться в Омском аэропорту. Об инциденте сообщают «Коммерческие вести».

Лайнер авиаперевозчика «Сибирь» коснулся взлетной полосы шасси, но неожиданно вновь поднялся в воздух. Командир по громкой связи объявил пассажирам, что полоса для посадки была занята, поэтому пришлось подняться снова.

Отметим, прибытие самолета по расписанию значилось в 16:40, однако борт ждали на полчаса раньше. Пилоты сделали круг и минут через 15 лайнер успешно приземлился. Так, небольшая задержка не повлияла на расписание.

#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Москва#Аэропорт#Самолет
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