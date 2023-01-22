Потеря потерь. Омич обронил банковскую карту и лишился денег

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
20-летний омич заявил о хищении денег. В полиции он рассказал, что потерял банковскую карту, затем на телефон стали поступать сообщения о списании средств. Сумма ущерба — 5 500 рублей.
Правоохранители обратились в банк. Удалось выяснить, картой расплачивались в торговом центре на проспекте Комарова. Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Снимок полиция опубликовала на своей официальной странице в соцсетях. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 79-35-02, 8-905-097-41-11 или 102.
Напомним, ранее мы рассказывали о розыске еще одного подозреваемого в краже. Личность мужчины известна. Предполагается, что он один из трех причастных к преступлению.