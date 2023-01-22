Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Потеря потерь. Омич обронил банковскую карту и лишился денег

Сегодня, 03:43
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич потерял банковскую карту и потерял 5500 руб

Опубликован снимок подозреваемого.

20-летний омич заявил о хищении денег. В полиции он рассказал, что потерял банковскую карту, затем на телефон стали поступать сообщения о списании средств. Сумма ущерба — 5 500 рублей.

Правоохранители обратились в банк. Удалось выяснить, картой расплачивались в торговом центре на проспекте Комарова. Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Снимок полиция опубликовала на своей официальной странице в соцсетях. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 79-35-02, 8-905-097-41-11 или 102.

иллюстрация
Фото: УМВД России по Омской области

Напомним, ранее мы рассказывали о розыске еще одного подозреваемого в краже. Личность мужчины известна. Предполагается, что он один из трех причастных к преступлению.

Два из трех. Омская полиция ищет последнего подозреваемого в краже металла
Узнать подробнее
#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Полиция#Розыск#Кража
Подпишитесь
Драка омских чиновников, последнее слово Быкова, подорожание алкоголя
Сегодня, 08:56
Напротив «G-Drive Арены». Омичи сообщили о засыпанных снегом пандусах
Сегодня, 10:34
Омский минздрав заплатил 565,6 млн руб по контракту, который заключила Солдатова
Сегодня, 05:07
В пожаре после тройного столкновения авто погиб молодой омич
Сегодня, 04:47
Скопление пожарных. Что произошло с омским отелем
Сегодня, 06:50
Мусорный коллапс. В омских Нефтяниках разрастается стихийная свалка
Сегодня, 07:40