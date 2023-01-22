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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

После стольких лет. На 14-летнем долгострое в Омске начались работы

Сегодня, 11:40
Фото: 1MI
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В Омске начались работы на долгострое на 11-й Ремесленной

Застройщик объекта обанкротился в 2009 году.

Местные жители запечатлели активность на долгострое близ 11-й Ремесленной. Фото появилось в группе «О чем говорят в Омске». На снимке видно башенный кран.

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Фото: скриншот паблика О чем говорят в Омске

Омичи в комментариях поведали, как видели, что на второй этаж объекта поднимали кирпичи. Некоторые предположили, что здание достроят, другие думают, что его наоборот разбирают.

Сейчас на объекте готов каркас девяти этажей и частично 10-го этажа, выполнена кладка наружных стен. Работы приостановили из-за банкротства застройщика еще в 2009 году.

В сентябре прошлого года Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в нашем регионе подписал договор с новым подрядчиком — питерской группой компаний «Энергосистемы». Стоимость работ — 190 миллионов рублей.

#Общество#Город#Новости#Омск#Долгострой#Строительство#Соцсети
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