Оплата «НикМеду», вызов пожарных и жалобы в соцсетях. Новости воскресного Омска

Один из контрактов, который заключила Ирина Солдатова, был с питерской компанией «НикМед». Они поставляли в омские ковидные больницы оборудование. Общая стоимость — 565,5 млн руб. Так вот, несмотря на судебные процессы и споры, ведомство выплатило сумму в полном объеме: