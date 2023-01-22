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Город55
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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Оплата «НикМеду», вызов пожарных и жалобы в соцсетях. Новости воскресного Омска

Сегодня, 14:00
Фото: Город55
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Новости, которые нельзя пропустить.

Омский минздрав и ООО «НикМед»

Один из контрактов, который заключила Ирина Солдатова, был с питерской компанией «НикМед». Они поставляли в омские ковидные больницы оборудование. Общая стоимость — 565,5 млн руб. Так вот, несмотря на судебные процессы и споры, ведомство выплатило сумму в полном объеме:

Омский минздрав заплатил 565,6 млн руб по контракту, который заключила Солдатова
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Пожарные в Омске

Горожане забеспокоились, увидев скопление пожарных машин в районе местного отеля. Город55 выяснил, что произошло и почему не стоит волноваться:

Скопление пожарных. Что произошло с омским отелем
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Омск через соцсети

Самые захватывающие новости сегодня приходили из социальных сетей. Вот дайджест интересного:

  • в Нефтяниках разрастается стихийная свалка прямо под окнами жилой многоэтажки;
  • Газель на маршруте № 414 вот-вот останется без сидений, а двери уже не закрываются;
  • пандусы напротив главного спортивного объекта города оказались завалены снегом;
  • в омском СНТ жестоко убили собаку;
  • спустя 14 лет на долгострой на 11-й Ремесленной вернулись строители.
#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ирина Солдатова#ЧП#ГУ МЧС по Омской области#Соцсети#Минздрав#Госзакупки
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