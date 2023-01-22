Оплата «НикМеду», вызов пожарных и жалобы в соцсетях. Новости воскресного Омска

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Один из контрактов, который заключила Ирина Солдатова, был с питерской компанией «НикМед». Они поставляли в омские ковидные больницы оборудование. Общая стоимость — 565,5 млн руб. Так вот, несмотря на судебные процессы и споры, ведомство выплатило сумму в полном объеме:
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